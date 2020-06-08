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В НАТО рассказали, будет ли противостояние с Китаем в ближайшем будущем

8 июня 2020, 20:18

НАТО пока не видит в Китае нового врага или противника.

Столтенберг
В НАТО внимательно следят за ситуацией / Reuters

В Альянсе не считают Китай противником, но видят в росте могущества Пекина возможные последствия для союзников коллективного блока безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе онлайн-дискуссии по вопросам усиления позиций Альянса после преодоления пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, Китай пока не рассматривается коллективным блоком безопасности в качестве врага или противника, однако масштабы влияния КНР могут очень серьезно повлиять на расстановку сил на международной политической арене.

"НАТО не считает Китай новым врагом или противником, но мы видим, что подъем Китая фундаментально меняет глобальное соотношение сил", - сказал Столтенберг, отметив, что еще в декабре 2019 года страны НАТО впервые согласились с тезисом, согласно которому Альянс может столкнуться с определенными проблемами в области безопасности по причине роста могущества Китая.

Напоследок Столтенберг положительно оценил вклад Китая в экономическое развитие и борьбу с бедностью, однако подчеркнул, что прогресс КНР и сотрудничество Пекина с Россией могут иметь определенные последствия для союзников Североатлантического альянса.

Напомним, официальный Вашингтон считает Китай главным виновником пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Американцы полагают, что Пекин скрывал реальные масштабы эпидемии, вследствие чего вирус пробрался на Запад. В частности, президент США Дональд Трамп допустил полный разрыв отношений государства с Китаем.

Также США готовят санкции против Китая и намерены добиваться от Пекина внушительной финансовой компенсации.

Китай НАТО политика
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