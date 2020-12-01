В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море

Флаги НАТО и Украина / twitter.com/APUkraine

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет в ближайшее время наращивать собственное военное присутствие в Черном море.

С таким заявлением чиновник выступил в рамках пресс-конференции в Брюсселе, сообщает портал Deutsche welle. По словам Столтенберга, акватория Черного моря имеет для НАТО стратегическую важность. Кроме того, он говорит ‒ Альянс крайне тесно сотрудничает в данном регионе с двумя своими давними партнерами — Грузией и Украиной.

Столтенберг добавил, что руководители МИД стран-членов НАТО в ходе видеоконференции в ближайшую среду, 2 декабря, с участием грузинских и украинских дипломатов обсудят деятельность альянса в регионе Черного моря.

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