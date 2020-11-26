В Норвегии отказались сертифицировать газопровод Северный поток-2

Северный поток-2 / Reuters

Руководство норвежской компании Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) приняло решение выйти из проекта строительства российского газопровода Северный поток-2 ‒ по причине угрозы введения американских санкций.

Об этом заявили представители пресс-службы компании. По их словам, компания должна в скором времени была выдать сертификат соответствия после завершения строительства трубопровода.

"Госдепартамент США опубликовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим проект Северный поток-2, подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA", ‒ заявили в DNV GL.

Кроме того, в компании отметили, что владелец Северного потока-2 привлек DNV GL для проведения проверки безопасности и технической целостности данной трубопроводной системы.

"Наша работа по проекту "Северный поток-2" включает в себя рассмотрение документации и наблюдение за строительными работами на предмет соответствия нашему стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы", ‒ подытожили в DNV GL.

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