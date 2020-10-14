В ОДКБ назвали условие ввода миротворческих войск в Нагорный Карабах

ОДКБ может ввести миротворцев в Нагорный Карабах при наличии мандата Совбеза ООН и согласия участников конфликта / odkb-csto.org

Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности могут быть введены в зону конфликта в Нагорном Карабахе при условии обращения в ОДКБ страны-участницы объединения и соответствующего мандата Совета безопасности ООН.

Об этом заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, сообщает ТАСС.

По его словам, миротворческие силы ОДКБ могут быть задействованы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе в том случае, если такое решение будет принято Советом безопасности организации и с разрешения Совета Безопасности ООН. Свое согласие на проведение военной операции должны дать все участники вооруженного конфликта.

Кроме того, государство-участник ОДКБ должно обратиться в организацию с соответствующим ходатайством.

"Решение принимается с учетом национального законодательства государств-членов на основании официального обращения государства-члена о проведении на его территории миротворческой операции или решения Совета Безопасности ООН о проведении миротворческой операции на территории государства, не входящего в ОДКБ", - подчеркнул Зайнетдинов.Читайте такжеРоссия поможет Армении: Путин сделал заявление по Нагорному Карабаху

Конфликт в Нагорном Карабахе