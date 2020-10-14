В ОДКБ назвали условие ввода миротворческих войск в Нагорный Карабах

Решение может быть принято только в рамках международных правовых норм.
Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности могут быть введены в зону конфликта в Нагорном Карабахе при условии обращения в ОДКБ страны-участницы объединения и соответствующего мандата Совета безопасности ООН.
Об этом заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, сообщает ТАСС.
По его словам, миротворческие силы ОДКБ могут быть задействованы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе в том случае, если такое решение будет принято Советом безопасности организации и с разрешения Совета Безопасности ООН. Свое согласие на проведение военной операции должны дать все участники вооруженного конфликта.
Кроме того, государство-участник ОДКБ должно обратиться в организацию с соответствующим ходатайством.
"Решение принимается с учетом национального законодательства государств-членов на основании официального обращения государства-члена о проведении на его территории миротворческой операции или решения Совета Безопасности ООН о проведении миротворческой операции на территории государства, не входящего в ОДКБ", - подчеркнул Зайнетдинов.Читайте такжеРоссия поможет Армении: Путин сделал заявление по Нагорному Карабаху
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострилось утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима перемирия, после чего в Баку сделали заявление о начале контрнаступательной операции.
- В Армении не исключали, что при экстренной ситуации Ереван будет обращаться за помощью в ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян допускал, что вопрос ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах могут вынести на обсуждение на переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские миротворцы появятся в Нагорном Карабахе только с согласия Армении и Азербайджана.