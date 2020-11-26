​В ООН назвали новую мировую проблему​ из-за пандемии COVID-19

В ООН рассказали, почему коронавирус угрожает гендерному равенству / Reuters

Пандемия коронавируса угрожает гендерному равенству. Такой вывод сделали в последнем исследовании ООН Женщины.​

Сообщается, что из-за пандемии значительно больше дел по дому и уходу за семьей возлагается на женщин, из-за чего достижения в гендерном равенстве за последние 25 лет могут быть уничтожены.

"Все, ради чего мы работали, на что ушло 25 лет, может быть потеряно за год", – считает заместитель исполнительного директора ООН Женщины Анита Бхатия.

Возможности найти работу или образование могут быть потеряны, а у женщин может ухудшиться психическое и физическое здоровье.

Согласно исследованиям, до пандемии женщины выполняли примерно три четверти из 16 млрд часов неоплачиваемой работы, выполняемой каждый день по всему миру.

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"Больше всего настораживает тот факт, что многие женщины на самом деле не возвращаются на работу", – говорит Бхатия.

За сентябрь 2020 года только в США около 865 тысяч женщин уволились с работы по сравнению с 200 тысячами мужчин.

ООН Женщины предупреждают, что эффект от уменьшения количества работающих женщин будет негативно влиять не только на благосостояние женщин, но и на их экономический прогресс и независимость стран.

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"Мы наблюдаем тревожные последствия, включая высокий уровень стресса и проблемы с психическим здоровьем среди женщин из-за увеличения нагрузки на них", – сказал Папа Сек, главный статистик ООН Женщины.

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