В ООН предупредили о катастрофическом 2021 году

В ООН предупредили о тяжелом 2021 году / Фото: Reuters

В следующем 2021 году мир может ожидать катастрофа - пандемия, голод, вооруженные конфликты, экономический спад.

Скорее всего, в 2021 году будет самый тяжелый за последние 75 лет гуманитарный кризис, сообщил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19, пишет сайт организации.

"2021 год будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе", - заявил Бизли.

Он отметил, что на сегодня на грани голодной смерти находятся 135 миллионов человек - из-за вооруженных конфликтов. А из-за пандемии коронавируса количество голодающих на планете выросло до 270 миллионов.

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Директор ВПП ООН также добавил, что если удастся собрать средства, то гуманитарного кризиса может и не быть.

"В следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции", - отметил Бизли, добавив, что тогда человечество сможет "пережить 2021 год".