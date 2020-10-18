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В ООН прошлись по нарушению перемирия в Нагорном Карабахе

18 октября 2020, 18:59

Гутерреш осудил недавние атаки на населенные пункты в зоне боевых действий и прифронтовой зоне.

Антониу Гутерриш, ООН
Антониу Гутерриш раскритиковал нарушение перемирия / Reuters

В ООН жестко раскритиковали Азербайджан и Армению за игнорирование призывов немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Такое заявление сделал Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш - он надеется, что стороны вернутся к соблюдению перемирия.

Гутерреш осудил недавние атаки на населенные пункты в зоне боевых действий и прифронтовой зоне, в частности, обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджа.

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"Обе стороны обязаны в соответствии с международным гуманитарным правом постоянно заботиться о сохранении и защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры во время проведения военных операций и защитить гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - говорится в заявлении.

Гутерреш также надеется, что Баку и Ереван немедленно вернутся за стол переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Перемирие в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

  • В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Оно началось в 12 часов дня.
  • Уже спустя 10 минут режим прекращения огня в Нагорном Карабахе был нарушен. Об обстрелах сообщило и Минобороны Армении, и Минобороны Азербайджана.
  • Напомним, вчера Азербайджан и Армения договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 18 октября. Однако уже утром 18 октября стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе.

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