В ООН прошлись по нарушению перемирия в Нагорном Карабахе

Антониу Гутерриш раскритиковал нарушение перемирия / Reuters

В ООН жестко раскритиковали Азербайджан и Армению за игнорирование призывов немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Такое заявление сделал Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш - он надеется, что стороны вернутся к соблюдению перемирия.

Гутерреш осудил недавние атаки на населенные пункты в зоне боевых действий и прифронтовой зоне, в частности, обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджа.

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"Обе стороны обязаны в соответствии с международным гуманитарным правом постоянно заботиться о сохранении и защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры во время проведения военных операций и защитить гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - говорится в заявлении.

Гутерреш также надеется, что Баку и Ереван немедленно вернутся за стол переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Перемирие в Карабахе – о чем сообщалось ранее: