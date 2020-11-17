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В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии коронавируса

17 ноября 2020, 00:50

В ООН забеспокоились обострением голода на планете из-за коронавируса.

Генсек ООН опасается обострения проблемы голода на планете / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что более 130 миллионов человек рискуют оказаться на грани истощения к концу 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Голод - это грубое нарушение прав людей, учитывая, что в мире - изобилие ресурсов. Всемирная продовольственная программа (ВПП) продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды", - написал на своей странице в Twitter Гутерриш.

При этом глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что "голод достигнет библейских масштабов в 2021 году", если не будет сделано серьезных финансовых пожертвований.

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"Нам удалось решить проблему в 2020 году, поскольку мировые лидеры выделили средства, приняли комплексы мер стимулирования экономики, отсрочки по долговым обязательствам", - сказал он.

По его словам, теперь, когда волна коронавируса вновь поднимается, экономическая обстановка в разных странах ухудшается из-за череды вводимых режимов ограничений и самоизоляции населения, средства, которые были доступны организации в 2020 году, возможно, не будут доступны в 2021 году.

Пандемия COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
  • Также в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
  • В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.

ООН пандемия коронавируса Антониу Гутерриш
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