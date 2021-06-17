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В ООН заявили об угрозе, опаснее коронавируса, от которой нет вакцины

17 июня 2021, 20:30

Засуха, как и пандемия, как правило, длится долгое время, имеет широкий географический диапазон и наносит значительный ущерб.

цветок, засуха, жара
Миру грозит засуха / Фото pixabay.com

Вред от дефицита воды и засухи запросто может конкурировать с пандемией коронавируса, заявила спецпред ООН по вопросам уменьшения риска катастроф Мами Мизутори, пишет Reuters в четверг, 17 июня.

"Засуха на грани превратиться в следующую пандемию, и нет вакцины для ее лечения", - сказала Мизутори.

Засуха уже причинила экономический ущерб минимум на 124 миллиарда долларов и затронула более 1,5 миллиарда человек в период с 1998 по 2017 гг., заявили в ООН и добавили, что даже эти цифры "являются, скорее всего, валовыми недооценками".

На данный момент глобальное потепление усилило засуху на юге Европы и в Западной Африке. Число жертв может "резко возрастать", если мир не будет действовать. Около 130 стран могут столкнуться с большим риском засухи уже в этом столетии.

По словам Мизутор, засуха, как и пандемия, как правило, длится долгое время, имеет широкий географический диапазон и наносит значительный ущерб.

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"Это может косвенно повлиять на страны, которые на самом деле не переживают засуху, путем недостатка продовольствия и роста цен на продовольствие", - добавила Мизутори.

При этом ООН ожидает более частых и сильных засух в Африке, Центральной и Южной Америке, Центральной Азии, Южной Австралии, Южной Европе, Мексике и США.

Наконец, ухудшение состояния почвы частично вызвано неправильным пользованием землей, и это приблизило мир к "точке невозврата", говорит Ибрагим Тяу, отвечающий в ООН за борьбу с опустыниванием.

"Это, безусловно, явление, которое происходит в других частях мира, и вполне может случиться в Европе", - подытожил он.

Ранее Главред сообщал о том, что погода в Украине летом сильно удивит. Как рассказала климатолог Вера Балабух, лето будет теплым, а дефицит осадков возможен только на востоке Украины. По ее словам, при высокой температуре существует угроза повышенной пожарной опасности.

ООН погода засуха
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