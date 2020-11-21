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В оппозиции Армении оценили вероятность разрыва соглашений по Карабаху

21 ноября 2020, 16:06

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен отправиться в отставку, утверждает Артур Ванецян.

Пашинян
Пашинян больше не имеет права представлять интересы народа Армении - политик / Reuters

Оппозиция Армении в случае прихода к власти не намерена возобновлять боевые действия в Нагорном Карабахе. Главным требованием является отставка Никола Пашиняна с поста премьер-министра по причине поражения Еревана в армяно-азербайджанском конфликте.

Об этом заявил бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии Отечество Артур Ванецян, сообщает армянское информагентство Aysor.

По его словам, заявления Пашиняна о том, что в случае отставки премьер-министра оппозиция выйдет из соглашения по Карабаху, не соответствуют действительности. Политик опровергает намерения оппозиции возобновить военные действия в регионе.

"Хочу представить вам лживость заявлений Пашиняна. Он говорит, что если добьются моей отставки, то подписанное заявление будет объявлено недействительным и начнется война. Мы не намерены возобновлять войну", - утверждает Ванецян.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Оппозиция настаивает на том, что после поражения в армяно-азербайджанском вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе Пашинян, как проигравший лидер, больше не имеет права представлять интересы армянского народа в соглашении, которое должно быть достигнуто по итогам заявления от 9 ноября.

"Мы говорим, что проигравший лидер не может представлять интересы страны в заключаемом соглашении по итогам этого заявления. Он не может внести в этот документ какой-то благоприятный для армян пункт и найти какое-то нормальное решение", - подчеркнул Артур Ванецян.

Поражение Армении в Нагорном Карабахе

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