В оппозиции Армении оценили вероятность разрыва соглашений по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен отправиться в отставку, утверждает Артур Ванецян.
Оппозиция Армении в случае прихода к власти не намерена возобновлять боевые действия в Нагорном Карабахе. Главным требованием является отставка Никола Пашиняна с поста премьер-министра по причине поражения Еревана в армяно-азербайджанском конфликте.
Об этом заявил бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии Отечество Артур Ванецян, сообщает армянское информагентство Aysor.
По его словам, заявления Пашиняна о том, что в случае отставки премьер-министра оппозиция выйдет из соглашения по Карабаху, не соответствуют действительности. Политик опровергает намерения оппозиции возобновить военные действия в регионе.
"Хочу представить вам лживость заявлений Пашиняна. Он говорит, что если добьются моей отставки, то подписанное заявление будет объявлено недействительным и начнется война. Мы не намерены возобновлять войну", - утверждает Ванецян.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Оппозиция настаивает на том, что после поражения в армяно-азербайджанском вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе Пашинян, как проигравший лидер, больше не имеет права представлять интересы армянского народа в соглашении, которое должно быть достигнуто по итогам заявления от 9 ноября.
"Мы говорим, что проигравший лидер не может представлять интересы страны в заключаемом соглашении по итогам этого заявления. Он не может внести в этот документ какой-то благоприятный для армян пункт и найти какое-то нормальное решение", - подчеркнул Артур Ванецян.
Поражение Армении в Нагорном Карабахе
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 9 ноября подписали соглашение о завершении военных действий в Нагорном Карабахе. Договор предполагает вывод армянских войск из региона и передачу Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов.
- На новой линии разграничения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что подписание договоренностей по Карабаху – это вынужденная мера, поскольку Ереван мог потерять контроль над Степанакертом, Мартуни и Аскераном.