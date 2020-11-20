В оппозиции Беларуси допустили поражение в битве с Лукашенко

Алексиевич не планирует стать президентом Беларуси / Reuters

Оппозиция Беларуси может потерпеть поражение в противостоянии с Александром Лукашенко в том случае, если ситуация в стране не изменится. Писательница намерена оставаться в Германии до тех пор, пока нынешний белорусский президент не покинет пост главы государства.

Об этом заявила белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью немецкому изданию Spiegel.

По ее словам, если ситуацию в Беларуси не удастся изменить, Лукашенко будет продолжать находиться у руля государства. Сама Алексиевич не собирается возвращаться в страну до тех пор, пока не поменяется власть.

Писательница отметила, что оппозиция призывает к мирной передачи власти, тогда как Лукашенко придерживается диаметральной точки зрения. Ситуацию усложняет политическая система Беларуси, в которой отсутствуют институты демократии.

"Если так пойдет дальше, Лукашенко нас победит", - полагает Алексиевич.

При этом Светлана Алексиевич добавила, что у нее нет планов стать временным президентом Беларуси, поскольку она не видит в себе качеств политика.Читайте такжеСиловики разгоняют протесты в Минске: взрываются гранаты, есть пострадавшие

"Я часто это слышала, но никогда всерьез об этом не задумывалась. Я писательница, а не политик. Для политики нужны другие способности. У меня их нет", - подчеркнула писательница.

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