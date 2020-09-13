В оппозиции Беларуси назвали условие признания Путина национальным героем

В оппозиции Беларуси верят, что Путин не будет поддерживать Лукашенко/ Reuters

В том случае, если президент России Владимир Путин поддержит протесты в Беларуси и поспособствует добровольному уходу Александра Лукашенко с поста президента, оппозиция будет готова назвать его своим национальным героем.

Об этом заявила оппозиционный политик Вероника Цепкало в комментарии телеканалу Настоящее время.

По ее словам, белорусы надеются, что Путин их поддержит, а Лукашенко осознает отсутствие ресурсов для удержания власти и добровольно покинет пост главы государства.

Более того, в белорусской оппозиции верят, что Путин придет в восторг от протестного движения в Беларуси и решит поддержать оппозицию в вопросе ухода Лукашенко с поста президента. И тогда Путина якобы признают национальным героем страны.Читайте такжеОколо 100 тысяч белорусов сквозь штурм силовиков идут к резиденции Лукашенко

"И мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа Беларуси – а это уход Лукашенко от власти, – то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем", - подчеркнула Вероника Цепкало.