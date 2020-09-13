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В оппозиции Беларуси назвали условие признания Путина национальным героем

13 сентября 2020, 17:14

Путин в итоге поддержит белорусскую оппозицию, а не Лукашенко, надеется Вероника Цепкало.

Путин
В оппозиции Беларуси верят, что Путин не будет поддерживать Лукашенко/ Reuters

В том случае, если президент России Владимир Путин поддержит протесты в Беларуси и поспособствует добровольному уходу Александра Лукашенко с поста президента, оппозиция будет готова назвать его своим национальным героем.

Об этом заявила оппозиционный политик Вероника Цепкало в комментарии телеканалу Настоящее время.

По ее словам, белорусы надеются, что Путин их поддержит, а Лукашенко осознает отсутствие ресурсов для удержания власти и добровольно покинет пост главы государства.

Более того, в белорусской оппозиции верят, что Путин придет в восторг от протестного движения в Беларуси и решит поддержать оппозицию в вопросе ухода Лукашенко с поста президента. И тогда Путина якобы признают национальным героем страны.Читайте такжеОколо 100 тысяч белорусов сквозь штурм силовиков идут к резиденции Лукашенко

"И мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа Беларуси – а это уход Лукашенко от власти, – то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем", - подчеркнула Вероника Цепкало.

  • Напомним, Россия признала выборы президента Беларуси состоявшимися и признает Александра Лукашенко легитимным главой республики. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что в Кремле уже сформировали спецподразделение внутренних войск, которые готовы отправить в Беларусь для стабилизации политической ситуации.
  • Ранее в Bloomberg, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, отметили, что Москва на самом деле не доверяет Александру Лукашенко. Однако Россия не может принять возможный факт прихода оппозиции Беларуси к власти через улицу. Поэтому Кремль будет продолжать поддерживать режим Лукашенко.
  • Тем временем Лукашенко в очередной раз заявил, что он не намерен отдавать власть оппозиции.

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