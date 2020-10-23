В оппозиции Беларуси объяснили, как "сломают хребет" режиму Лукашенко

В Беларуси готовятся к новой забастовке / NEXTA Live

В понедельник, 26 октября, в Беларуси запланирована всеобщая забастовка.

Об этом идет речь в сообщении оппозиционного Telegram-канала Баста!.

"Если А. Лукашенко до 26 октября не выполнит народные требования, в понедельник работники белорусских предприятий остановят работу", - говорится в сообщении.

Работникам предприятий рекомендовали собираться на на территории заводов и вместе с коллегами выдвигать требования руководству.

Также рабочих призывают не работать под любым предлогом: "Объединяйтесь с теми, кто поддерживает забастовку, организуйте митинг, устройте марш по территории предприятия. Требуйте, чтобы руководство присоединилось к бастующим".

Кроме того, предлагается в конце смены выдвигаться на митинги протеста.

"Настраивайтесь на следующий день. Это не однодневная акция. Готовьтесь продолжать забастовку. Мы остановим работу на предприятиях, пока государство не услышит наши требования", - говорится в сообщении.

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