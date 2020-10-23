В оппозиции Беларуси объяснили, как "сломают хребет" режиму Лукашенко

Белорусские предприятия призвали остановить работу.
В понедельник, 26 октября, в Беларуси запланирована всеобщая забастовка.
Об этом идет речь в сообщении оппозиционного Telegram-канала Баста!.
"Если А. Лукашенко до 26 октября не выполнит народные требования, в понедельник работники белорусских предприятий остановят работу", - говорится в сообщении.
Работникам предприятий рекомендовали собираться на на территории заводов и вместе с коллегами выдвигать требования руководству.
Также рабочих призывают не работать под любым предлогом: "Объединяйтесь с теми, кто поддерживает забастовку, организуйте митинг, устройте марш по территории предприятия. Требуйте, чтобы руководство присоединилось к бастующим".
Кроме того, предлагается в конце смены выдвигаться на митинги протеста.
"Настраивайтесь на следующий день. Это не однодневная акция. Готовьтесь продолжать забастовку. Мы остановим работу на предприятиях, пока государство не услышит наши требования", - говорится в сообщении.
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