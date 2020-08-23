В оппозиции Беларуси оценили возможность силового свержения Лукашенко

В оппозиции настроены мирно урегулировать кризис в Беларуси / Reuters

Оппозиционные политики и активисты Беларуси призывают действующую власть сесть за стол переговоров и обещают, что режим Лукашенко не будет отстранен от правления государством силовым методом.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

По словам бывшего директора минского театра Павла Латушко, который был уволен по причине поддержки протестов в стране, у оппозиции нет планов по силовому свержению власти.

"Никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом", - заверил он в ходе митинга у Дома правительства Беларуси в Минске.

В свою очередь представительница координационного штаба оппозиции Мария Колесникова призвала белорусский народ продолжать протесты против действующих властей, которые должны проходить мирно.Читайте такжеВ Минобороны Беларуси озвучили план по смене политического курса страны

Кроме того, Колесникова выступила на акции в Жодино, где акцентировала внимание на том, что власть должна пойти на диалог и поддержала протестующих работников заводов.

Напомним, 22 августа в Беларуси прошла новая серия антиправительственных протестов, направленных на непризнание итогов выборов президента страны, в которых, согласно данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко.

Тем временем Лукашенко объяснил, почему он долго не комментировал события в стране и рассказал, о чем он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.