В оппозиции Беларуси рассказали о главной слабости режима Лукашенко

С начала протестов на территории Беларуси было задержано более 10 500 человек.
Множество задержаний в ходе массовых протестов в Беларуси не пугают людей, которые продолжают выходить на митинги. Власти не способны существенно повлиять на настроение народа.
Об этом заявил участник Координационного совета оппозиции, глава объединения За свободу Юрий Губаревич в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, представителям силовых структур не удалось разогнать женский марш. Несмотря на проведенные ими мероприятия, участницы смогли организовать колонну в 10 тысяч участниц и пройти по улицам Минска.
Политик считает, что когда протесты носят масштабный характер, правоохранители сталкиваются со значительными сложностями.
"Мы видим подход: когда людей мало - люди без опознавательных знаков могут выбегать и пытаться задерживать, когда людей много - то силовики бессильны", - полагает Губаревич.
Напоследок оппозиционер подчеркнул, что с момента начала протестных акций, согласно данным Министерства внутренних дел, были задержаны более 10,5 тысяч человек. Однако задержания никак не влияют на стремление людей к отстаиванию своей политической позиции.Читайте такжеБелорусский политолог рассказал, чего больше всего боится Лукашенко
- Напомним, в субботу,12 сентября, в Беларуси состоялась очередная массовая акция – Женский марш, в которой приняли участие более 10 тысяч человек. Несколько десятков участников мероприятия были задержаны.
- Массовые протестные акции в Беларуси стартовали после оглашения ЦИК результатов голосования, согласно которым победу на выборах президента страны одержал многолетний глава государства Александр Лукашенко.
- Его победу не признали оппозиционные политики и значительная часть белорусского народа. В протестах приняли участие десятки и сотни тысяч людей по всей территории страны.
- Действующий президент РБ Александр Лукашенко ранее в очередной раз заявил, что он не намерен отдавать власть в стране под давлением улицы, и не будет идти навстречу оппозиции и народу.