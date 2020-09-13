В оппозиции Беларуси рассказали о главной слабости режима Лукашенко

Протестующие не боятся массовых задержаний - оппозиционер / Reuters

Множество задержаний в ходе массовых протестов в Беларуси не пугают людей, которые продолжают выходить на митинги. Власти не способны существенно повлиять на настроение народа.

Об этом заявил участник Координационного совета оппозиции, глава объединения За свободу Юрий Губаревич в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, представителям силовых структур не удалось разогнать женский марш. Несмотря на проведенные ими мероприятия, участницы смогли организовать колонну в 10 тысяч участниц и пройти по улицам Минска.

Политик считает, что когда протесты носят масштабный характер, правоохранители сталкиваются со значительными сложностями.

"Мы видим подход: когда людей мало - люди без опознавательных знаков могут выбегать и пытаться задерживать, когда людей много - то силовики бессильны", - полагает Губаревич.

Напоследок оппозиционер подчеркнул, что с момента начала протестных акций, согласно данным Министерства внутренних дел, были задержаны более 10,5 тысяч человек. Однако задержания никак не влияют на стремление людей к отстаиванию своей политической позиции.Читайте такжеБелорусский политолог рассказал, чего больше всего боится Лукашенко