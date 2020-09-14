В оппозиции Беларуси сделали Москве предупреждение из-за поддержки Лукашенко

Белорусская оппозиция не намерена портить отношения с Россией.
Координационный совет оппозиции Беларуси не собирается портить отношения с Россией и поддерживает дальнейшее сотрудничество двух государств. Однако поддержка Москвой режима Лукашенко поспособствует лишь усилению протестной активности в Беларуси и поставит под вопрос перспективу белорусско-российских отношений.
Об этом говорится в обращении КС белорусской оппозиции к россиянам и официальной Москве.
В заявлении речь идет о том, что средства массовой информации искажают сведения, когда говорят, что оппозиция пытается разорвать связи с Россией.
"Координационный совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России, как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы. Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах", - заявили представители оппозиционных сил, отметив, что они не планируют захватывать власть и добиваются лишь того, чтобы в стране был запущен механизм сменяемости управления государством.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси рассказали о главной слабости режима Лукашенко
Впрочем, в оппозиции Беларуси предупредили Россию, что поддержка российскими политиками и чиновниками белорусских силовиков, существенно вредит отношениям Москвы и Минска. Россияне должны поддерживать начало диалога в Беларуси и стабилизацию ситуации в стране.
"Поддержка официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога, безусловно, оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях. В то же время, искренняя поддержка реального, а не бутафорского, диалога внутри страны между разными политическими силами, будет содействовать скорейшей нормализации обстановки в Беларуси и развитию отношений Беларуси и России", - подчеркнули в белорусской оппозиции.Читайте такжеВстреча Путина с Лукашенко: Тихановская выдвинула обвинение президенту РФ
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, которые, по версии Центризбиркома страны, выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом в 80,10% голосов избирателей.
- Оппозиция не признала Лукашенко легитимным президентом и пыталась в правовом поле оспорить результаты президентских выборов. Однако их попытка завершилась неудачей.
- В ночь с 11 на 12 августа в стране произошли массовые протесты и беспорядки, в ходе которых белорусские силовики избивали как активистов, так и случайных прохожих. За данный период были задержаны около 7 тысяч человек.
- Евросоюз не признал Лукашенко избранным президентом Беларуси и готовит санкции против его политического режима.
- Россия считает Лукашенко легитимным главой республики Беларусь. В Москве сформировали подразделение правоохранителей, которых готовы отправить в РБ на помощь официальным белорусским властям.