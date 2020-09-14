В оппозиции Беларуси сделали Москве предупреждение из-за поддержки Лукашенко

В оппозиции Беларуси призывают Москву не поддерживать белорусских силовиков/ Reuters

Координационный совет оппозиции Беларуси не собирается портить отношения с Россией и поддерживает дальнейшее сотрудничество двух государств. Однако поддержка Москвой режима Лукашенко поспособствует лишь усилению протестной активности в Беларуси и поставит под вопрос перспективу белорусско-российских отношений.

Об этом говорится в обращении КС белорусской оппозиции к россиянам и официальной Москве.

В заявлении речь идет о том, что средства массовой информации искажают сведения, когда говорят, что оппозиция пытается разорвать связи с Россией.

"Координационный совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России, как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы. Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах", - заявили представители оппозиционных сил, отметив, что они не планируют захватывать власть и добиваются лишь того, чтобы в стране был запущен механизм сменяемости управления государством.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси рассказали о главной слабости режима Лукашенко

Впрочем, в оппозиции Беларуси предупредили Россию, что поддержка российскими политиками и чиновниками белорусских силовиков, существенно вредит отношениям Москвы и Минска. Россияне должны поддерживать начало диалога в Беларуси и стабилизацию ситуации в стране.

"Поддержка официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога, безусловно, оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях. В то же время, искренняя поддержка реального, а не бутафорского, диалога внутри страны между разными политическими силами, будет содействовать скорейшей нормализации обстановки в Беларуси и развитию отношений Беларуси и России", - подчеркнули в белорусской оппозиции.Читайте такжеВстреча Путина с Лукашенко: Тихановская выдвинула обвинение президенту РФ