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В оппозиции рассказали, почему Лукашенко не исключает новых выборов в Беларуси

9 сентября 2020, 01:35

Нельзя проводить избирательный процесс после реформы Конституции, считает Павел Латушко.

Лукашенко
Лукашенко пытается всеми усилами удержать власть - политик / belta.by

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко лукавит, когда говорит, что он не исключает проведения повторных выборов главы государства после проведения конституционной реформы. Он пытается выиграть время, чтобы обеспечить условия сохранения управления государством.

Об этом заявил участник Координационного совета Беларуси, политик Павел Латушко в комментарии изданию Интерфакс-Запад.

По его словам, избирательный процесс нужно проводить как можно скорее, чтобы в стране удалось установить стабильность и порядок, при которых прекратится преследование всех политических заключенных и оппонентов власти.

"Это должны быть прямые и честные, открытые выборы. Их можно проводить одновременно с конституционной реформой, но никак не после", - считает Латушко.

Более того, он полагает, что Лукашенко, таким образом, сознательно затягивает время, чтобы продлить свое правление на годы, в течение которых он собирается укрепить свой правящий режим.

"Нельзя проводить выборы после конституционной реформы. Это растягивание во времени. Это годы. А значит это годы стагнации, нарушения прав человека, новых политзаключенных и выдворения людей исходя из их политических взглядов. Это недопустимо", - добавил политик.Читайте такжеВ Кремле анонсировали визит Лукашенко в Москву: СМИ назвали дату

  • Напомним, в интервью российским журналистам Александр Лукашенко не исключил проведения повторных президентских выборов в Беларуси после реализации реформы Конституции Беларуси. Аналогичное заявление было от Лукашенко и в ходе встречи с рабочими МЗКТ во время серии забастовок.
  • Повторные президентские выборы в Беларуси призывают провести и США. По мнению госсекретаря Майка Помпео, это единственный выход из сложившейся ситуации.
  • В оппозиции заявляли о намерении провести выборы президента Беларуси осенью текущего года. Причем оппоненты Лукашенко не выступают против его участия в избирательном процессе.

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