В Польше произошли массовые беспорядки из-за запрета абортов​: люди пошли на кардинальные меры

В Польше протестующие против запрета абортов перекрывают дороги и улицы / Reuters

В Польше уже пятый день продолжаются массовые протесты из-за ужесточения законодательства в отношении абортов. Десятки тысяч человек в автомобилях, на велосипедах или пешком блокировали движение на дорогах​.

Как передает агентство Reuters протесты защитников прав женщин охватили около 150 городов.

В Варшаве демонстранты перекрыли основные перекрестки города, примерно на час заблокировав движение автомобилей и трамваев.

Некоторые люди вышли на улицы с транспарантами, на которых было написано: "Хотелось бы сделать аборт правительству". А в Кракове протесты прошли под лозунгом "Это война".

"Мы блокируем города: автомобилями, велосипедами, пешком", – заявили организаторы.

В городе Познань несколько десятков человек провели демонстрацию в храме во время мессы – с плакатами "Женщины-католички тоже имеют право на аборт". В некоторых городах лозунги в защиту права на аборт неизвестные написали на стенах храмов.

При этом, полиция применила перцовый газ, чтобы не допустить столкновений участников протестов со сторонниками запрета абортов.​

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