В Польше произошли массовые беспорядки из-за запрета абортов​: люди пошли на кардинальные меры

В Польше противники запрета абортов начали перекрывать дороги.
В Польше уже пятый день продолжаются массовые протесты из-за ужесточения законодательства в отношении абортов. Десятки тысяч человек в автомобилях, на велосипедах или пешком блокировали движение на дорогах.
Как передает агентство Reuters протесты защитников прав женщин охватили около 150 городов.
В Варшаве демонстранты перекрыли основные перекрестки города, примерно на час заблокировав движение автомобилей и трамваев.
Некоторые люди вышли на улицы с транспарантами, на которых было написано: "Хотелось бы сделать аборт правительству". А в Кракове протесты прошли под лозунгом "Это война".
"Мы блокируем города: автомобилями, велосипедами, пешком", – заявили организаторы.
В городе Познань несколько десятков человек провели демонстрацию в храме во время мессы – с плакатами "Женщины-католички тоже имеют право на аборт". В некоторых городах лозунги в защиту права на аборт неизвестные написали на стенах храмов.
При этом, полиция применила перцовый газ, чтобы не допустить столкновений участников протестов со сторонниками запрета абортов.
Запрет на аборт в Польше - о чем ранее сообщал Главред:
- На прошлой неделе Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, признав их право на прерывание беременности неконституционным даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери.
- После чего в Польше начались акции протеста, митингующие вступали в стычки с правоохранителями.
- Активистки движения Femen в Киеве 26 октября тоже протестовали против запрета абортов в Польше. Они устроили акцию возле посольства Польши в Киеве.