УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В Польше украинские студенты получили тяжелые ранения

28 ноября 2020, 18:12

В розыск объявлен гражданин Украины, который может быть причастен к событию.

полиция Польша
Полиция Польши разыскивает преступника / Фото fakty.interia.pl

В польском городе Жешуве на съемной квартире произошел трагический инцидент, в результате которого двое украинских студентов получили тяжелые ножевые ранения.

Как информируют Nowiny 24, происшествие случилось около трех часов ночи в одной из квартир на улице Рейтана.

По данным полиции, результате применения опасного орудия пострадали двое студентов из Украины. Они с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире, которую снимают трое молодых украинцев. Один юноше был найден без сознания в квартире, а другой с множественными ножевыми ранениями - перед домом. В квартире были явные следы драки.

Стражи порядка подтвердили, что двое граждан Украины в возрасте 19 и 21 лет пострадали во время инцидента. Сейчас идет расследование, никто не задержан. Однако в розыск объявили гражданина Украины Александра Сытника, который может быть причастен к этому событию.

Сейчас вы просматриваете новость «В Польше украинские студенты получили тяжелые ранения». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в СШАЖесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США Озвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNNОзвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNN Появилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон МаккейнПоявилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по РоссииПомпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России Подруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИПодруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИ
Следующий материал

Последние новости

18:18
В Слуге народа распекли карантин выходного дня и призвали вводить локдаун
18:12
В Польше украинские студенты получили тяжелые ранения
17:39
Во Франции сделали заявление о планах по Нагорному Карабаху Видео
17:35
"Удавка на шее диктатора": в Беларуси раскрыли новую тактику свержения Лукашенко Видео
17:30
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
Реклама
17:24
Погибли свыше 10 военных РФ: СМИ узнали о взрыве в Горловке
17:01
Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом Видео
16:56
"Россия выжидает": Тихановская объяснила, зачем хочет встретиться с Путиным Видео
16:54
Астролог назвал идеальное время для признания в любви
16:45
Байден намерен жестко противостоять Пекину, конфликт США и Китая неизбежен – New York Times Видео
16:30
Украину согреет тепло из Арктики: метеоролог предупредила об аномалии зимой Видео
16:25
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
16:03
Врач рассказала, как лечить COVID-19 дома Видео
16:02
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
15:54
"Тут без вариантов": в Раде дали прогноз насчет локдауна на Новый год
15:34
"Хочу тебя целовать", "Тебя хочу": "слугу народа" в Раде застукали за пикантной перепиской Видео
15:18
Убитый в Иране физик-ядерщик занимался разработкой баллистических ракет Видео
14:51
Арахамия рассказал, что решили в Кабмине по поводу введения локдауна Видео
14:47
В Киеве в жутком ДТП погибла пассажирка такси
14:38
Тихановская объяснила свою позицию о принадлежности Крыма Видео
Реклама
14:30
"Убивают сейчас": у посольства РФ Нацкорпус устроил акцию с файерами и крестами Видео
14:24
Назван чистый капитал Диего Марадоны: что оставил после себя легендарный футболист Видео
13:51
В Крыму отреагировали на возвращение полуострова в Украину при помощи США Видео
13:43
"ДНР" и "ЛНР" отказались менять пленных до конца года - СМИ Видео
12:58
"Россия будет пасти задних": Арестович рассказал о сценариях по Донбассу
12:57
В НАТО прояснили вопрос военной угрозы Китая
12:27
Подарок Трампа: в США перед инаугурацией Байдена назначены пять смертных казней Видео
12:14
Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19 Видео
11:55
Тотальный локдаун в Украине: у Зеленского раскрыли план помощи бизнесу Видео
11:20
Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Видео
11:19
Диего Марадона похоронен без одного органа – западные СМИ
10:48
Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJ Видео
10:36
Андрей Шевченко описал Диего Марадону одним словом Видео
10:07
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
09:59
Есть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшится мнение
09:49
В Тегеране застрелили "отца иранской бомбы" Видео
09:31
Врач рассказал, как отделаться от последствий коронавируса Видео
09:25
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способы Видео
09:02
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
09:00
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19
Реклама
08:55
Коронавирус в Киеве взял новую высоту - за сутки поставили более 1700 диагнозов COVID-19 Видео
08:39
Киеву спрогнозирован "погодный переворот": о чем предупредил синоптик Видео
08:23
Порошенко лепит из своих конкурентов воплощение зла мнение
08:15
Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных Видео
07:44
Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России Видео
07:44
Локдаун не поможет: экс-главный санврач предупредил о третьей волне COVID-19 Видео
07:25
В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Фото Видео
07:20
Ученые рассказали, чем опасна для мужчин нехватка цинка в теле
07:14
Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса Видео
06:54
Ввод локдауна доведет Украину до голодных бунтов мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять