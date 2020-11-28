В Польше украинские студенты получили тяжелые ранения

Полиция Польши разыскивает преступника / Фото fakty.interia.pl

В польском городе Жешуве на съемной квартире произошел трагический инцидент, в результате которого двое украинских студентов получили тяжелые ножевые ранения.

Как информируют Nowiny 24, происшествие случилось около трех часов ночи в одной из квартир на улице Рейтана.

По данным полиции, результате применения опасного орудия пострадали двое студентов из Украины. Они с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире, которую снимают трое молодых украинцев. Один юноше был найден без сознания в квартире, а другой с множественными ножевыми ранениями - перед домом. В квартире были явные следы драки.

Стражи порядка подтвердили, что двое граждан Украины в возрасте 19 и 21 лет пострадали во время инцидента. Сейчас идет расследование, никто не задержан. Однако в розыск объявили гражданина Украины Александра Сытника, который может быть причастен к этому событию.