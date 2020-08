В популярном сериале Южный парк "предсказали" протесты в Беларуси

В Южном Парке "предсказали" протесты в Беларуси / скриншот из видео

Пользователи Сети в одной из серий популярного сатирического мультсериала Южный Парк от 2012 года обнаружили "предсказание" нынешних протестов в Беларус против избрания Александра Лукашенко президентом.

Первым на совпадение обратил внимание Телеграм-канал Бесспорно.

Эпизод называется (13-й в 16-м сезоне Браслет для аплодисментов ‒ A Scause For Applause). По сюжету белорусские фермеры отказываются отдавать свои земельные участки властям. После чего к конфликт вмешивается сам Иисус Христос.

В серии персонажи сериала узнают, что Иисус, по-видимому, употреблял различные запрещенные вещества и разочаровываются в христианстве, избавляясь при этом от браслетов с надписью Что бы сделал Иисус?. И только Стэн Марш отказывается это делать

В результате он вместе с Иисусом решают переключить внимание людей на бедственное положение фермеров в Беларуси. Браслет в итоге становится символом сопротивления местных жителей [отсылка к реальным событиям в Беларуси в 2011-м, во время которых протест выражался через аплодисменты, а среди участников были распространены браслеты "За свободу" - Главред]. не желающих лишаться своих земель в угоду правительству.

В конце серии Иисус лично появляется на телевидении, чтобы рассказать о своей кампании в защиту белорусов.

Когда он говорит с репортером, то в кадре на заднем плане видны группы белорусов, напротив которых выстроилась военная техника. Сразу же после слов Иисуса о том, что проблема близка к разрешению, с танков начинают стрелять по людям.

Иисус не замечает, что с людьми позади него расправляются и говорит о том, как белорусы нуждаются в его помощи.

"Так вы думаете, что сделали что-то, чтобы не допустить эскалации конфликта, верно?" — спрашивает Иисуса репортер.

"Я лишь делаю, что всегда делал. Люди хотят знать, чем я занят (игра слов, "What am I on" также переводится как "Что я употребляю" — Главред.). Я на ферме в Беларуси, борюсь изо всех сил. А где вы?", — говорит Иисус.

Телеведущий следом сообщает Иисусу, что все местные жители мертвы. Герой реагирует на это удивлением и ругательством.

Напомним, ранее депутаты Европарламента заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.