В последние дни президентства Трамп планировал помиловать сам себя - NYT

В США опасаются, что президентское помилование может создать новый опасный прецедент.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп хотел помиловать сам себя в последние дни своего президентства. Данный вопрос он обсуждал со своими советниками.
В частности, Трамп выяснял, какими будут последствия для него с юридической и политической точек зрения. Об этом сообщает The New York Times.
Трамп рассматривал возможность помилований для своей семьи, в частности Дональда-младшего, Эрика Трампа и Иванки Трамп. Также речь шла о старшем советнике Белого дома Джареде Кушнере, а также о личном адвокате президента Рудольфе Джулиани.
По данным издания, Трамп долгое время утверждал, что имеет право помиловать себя, и он готовится это сделать.
"Он (Трамп, - ред.) также становится все более убежденным в том, что его предполагаемые враги будут использовать рычаги правоохранительных органов, чтобы преследовать его после того, как он оставит свой пост", - говорится в статье.
Отмечается, что ранее еще ни один президент не помиловал сам себя, поэтому законность будущего помилования пока что остается под вопросом. Однако в США опасаются, что президентское помилование может создать новый опасный прецедент для президентов, которые в одностороннем порядке заявят, что они выше закона, и оградят себя от ответственности за любые преступления, которые они совершили на своем посту.
Как сообщал Главред, в конце декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна, которые были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.
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Новости США:
- Действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что он не идет на второй президентский срок. По его словам, сейчас происходит передача власти победителю выборов 2020 – демократу Джо Байдену.
- Видеообращение Трампа было записано через сутки после массовых беспорядков в Вашингтоне.По данным CNN, Трамп записал видео только потому, что его президентству угрожают надвигающиеся отставки и потенциальный импичмент.
- Как известно, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.