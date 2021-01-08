В последние дни президентства Трамп планировал помиловать сам себя - NYT

Дональд Трамп / GettyImages

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп хотел помиловать сам себя в последние дни своего президентства. Данный вопрос он обсуждал со своими советниками.

В частности, Трамп выяснял, какими будут последствия для него с юридической и политической точек зрения. Об этом сообщает The New York Times.

Трамп рассматривал возможность помилований для своей семьи, в частности Дональда-младшего, Эрика Трампа и Иванки Трамп. Также речь шла о старшем советнике Белого дома Джареде Кушнере, а также о личном адвокате президента Рудольфе Джулиани.

По данным издания, Трамп долгое время утверждал, что имеет право помиловать себя, и он готовится это сделать.

"Он (Трамп, - ред.) также становится все более убежденным в том, что его предполагаемые враги будут использовать рычаги правоохранительных органов, чтобы преследовать его после того, как он оставит свой пост", - говорится в статье.

Отмечается, что ранее еще ни один президент не помиловал сам себя, поэтому законность будущего помилования пока что остается под вопросом. Однако в США опасаются, что президентское помилование может создать новый опасный прецедент для президентов, которые в одностороннем порядке заявят, что они выше закона, и оградят себя от ответственности за любые преступления, которые они совершили на своем посту.

Как сообщал Главред, в конце декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна, которые были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

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