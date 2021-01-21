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В посольстве США озвучили планы Байдена по Украине: чего ожидать

21 января 2021, 00:56

В посольстве заявили, что Вашингтон при Байдене будет непоколебим в своей поддержке Украины.

В посольстве озвучили планы США по Украине

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин заявила, что пока президент США Джо Байден и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики, Вашингтон будет оставаться непоколебимым в своей поддержке Украины.

"Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", – сказала Квин, передает пресс-служба посольства США.

Представитель Вашингтона добавила, "пусть живут еще четыре года крепких отношений между США и Украиной!".

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Также президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что при Байдене отношения США с Украиной улучшатся. Зеленский пригласил нового президента США в Киев.

Инаугурация Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

  • В США состоялась инаугурация 46-го президента Джо Байдена.
  • Во время выступления Байден пообещал, что США на международной арене будут сильным и надежным партнером. В частности, президент США подчеркнул, что мир наблюдает за тем, что происходит сегодня.
  • Байден после своей инаугурации принял первые решения. Он подписал первые три документа на посту президента.

новости США Джо Байден
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