В Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из региона

Красносельский ответил на призыв Санду о выводе войск / president.gospmr.org

Кишинев пытается в очередной раз поднять искусственную проблему вывода российских войск из Приднестровья, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

В интервью Парламентской газете Красносельский сообщил, что такие заявления носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки для диалога Кишинева и Тирасполя.

"На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции", — сказал Красносельский.

По его словам, в Приднестровье привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, которые "не утруждают себя попытками вникнуть в содержание серьезных вопросов".

Он призвал Кишинев проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.

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