В Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из региона

Лидер Приднестровья посоветовал Кишиневу думать перед тем, как высказывать позицию.
Кишинев пытается в очередной раз поднять искусственную проблему вывода российских войск из Приднестровья, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
В интервью Парламентской газете Красносельский сообщил, что такие заявления носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки для диалога Кишинева и Тирасполя.
"На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции", — сказал Красносельский.
По его словам, в Приднестровье привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, которые "не утруждают себя попытками вникнуть в содержание серьезных вопросов".
Он призвал Кишинев проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.
Ситуация в Приднестровье – о чем сообщалось ранее:
- 30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков заявил, что позиция избранного президента Молдовы Майи Санду по поводу Приднестровья угрожает дестабилизации в бессарабском регионе.
- 30 ноября президент Молдовы Майя Санду во время первой после выборов пресс-конференции заявила, что российских военных нужно вывести из Приднестровья.
- 20 ноября Майя Санду в интервью изданию Европейская правда сделала заявление о том, что войска России должны быть полностью выведены с территории Приднестровья. Новоизбранный президент не видит возможности федерализации Молдовы.