В работе мессенджера Telegram в субботу произошел сбой

В Telegram произошел сбой в субботу, 19 сентября / Reuters

По всему миру в субботу, 19 сентября, наблюдаются проблемы в работе популярного мессенджера Telegram.

Об этом сказано на сервере Downdetector, он отслеживает работу популярных ресурсов.

По информации, с проблемами в работе месседжера столкнулись пользователи из Украины, Беларуси, России, Казахстана, Германии, Италии, Нидерландов, Бразилии и Сингапура.

Отметим, большая часть пользователей сообщила, что не смогла подключиться к серверу (93%), оставшиеся 6% пожаловались на невозможность отправить, либо получить сообщения.

Сбои в Telegram 19 сентября / скриншот

Ранее сообщалось, в Минске в воскресенье, 6 сентября, рухнул мобильный интернет.

В связи с протестами в Беларуси власти начали применять политику блокировки интернета на территории страны еще 9 августа – в день президентских выборов, которые, согласно официальным данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко.