В разведке России назвали главную мишень в деле Навального

Директор СВР Сергей Нарышкин объяснил, почему Запад уцепился в дело Навального.
Служба внешней разведки России фиксирует активность западных стран в раскручивании дела российского оппозиционера Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток-2", заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Нарышкина, Запад уцепился в дело российского оппозиционера из-за газопровода.
"СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является "Северный поток-2", — подчеркнул он.
По мнению Нарышкина, основанные на инциденте с Навальным попытки противостоять завершению строительства газопровода являются примером недобросовестной конкуренции.
Нарышкин выразил надежду на здравый смысл ЕС в отношении "Северного потока-2".
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 17 сентября депутаты Европарламента выступили с призывом к проведению международного расследования отравления Алексея Навального, а также ввести жесткие санкции в отношении РФ и остановить строительство газопровода Северный поток-2.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 13 сентября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение по проекту "Северный поток-2" должна принять Германия.
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".