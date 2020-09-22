В разведке России назвали главную мишень в деле Навального

Нарышкин объснил, зачем Западу дело Навального / Reuters

Служба внешней разведки России фиксирует активность западных стран в раскручивании дела российского оппозиционера Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток-2", заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, Запад уцепился в дело российского оппозиционера из-за газопровода.

"СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является "Северный поток-2", — подчеркнул он.

По мнению Нарышкина, основанные на инциденте с Навальным попытки противостоять завершению строительства газопровода являются примером недобросовестной конкуренции.

Нарышкин выразил надежду на здравый смысл ЕС в отношении "Северного потока-2".

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