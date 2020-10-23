В РФ оценили сценарий ввода сил ОДКБ в Карабах и назвали условие

Потенциал ОДКБ могут задействовать в карабахском урегулировании / tiras.ru

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин прокомментировал вероятность задействовании оборонительного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в нагорно-карабахском урегулировании.

По его словам, на сегодняшний день говорить о задействовании оборонительного потенциала ОДКБ в урегулировании конфликта в Карабахе некорректно, передает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что подобного запроса от Еревана нет, а сам конфликт на территорию Армении не перемещался.

"ОДКБ помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия. Пока речь идет о Нагорном Карабахе, который не признан самими же армянами частью своей территории, и не может быть, наверное, признан, некорректно говорить о задействовании потенциала оборонительного ОДКБ", - добавил Панкин.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил возможность ввода российских "миротворцев" в Нагорный Карабах.

По его словам, Армению устраивает такой сценарий.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах