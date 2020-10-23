В РФ оценили сценарий ввода сил ОДКБ в Карабах и назвали условие

Запроса от Еревана пока не поступало, подчеркнул Александр Панкин.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин прокомментировал вероятность задействовании оборонительного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в нагорно-карабахском урегулировании.
По его словам, на сегодняшний день говорить о задействовании оборонительного потенциала ОДКБ в урегулировании конфликта в Карабахе некорректно, передает РИА Новости.
Он обратил внимание на то, что подобного запроса от Еревана нет, а сам конфликт на территорию Армении не перемещался.
"ОДКБ помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия. Пока речь идет о Нагорном Карабахе, который не признан самими же армянами частью своей территории, и не может быть, наверное, признан, некорректно говорить о задействовании потенциала оборонительного ОДКБ", - добавил Панкин.
Читайте такжеВвод войск РФ в Карабах: в Ереване назвали условия
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил возможность ввода российских "миротворцев" в Нагорный Карабах.
По его словам, Армению устраивает такой сценарий.
- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.