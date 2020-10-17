В РФ открестились от чеченца, обезглавившего французского учителя

В России считают, что террорист давно выехал и к стране не причастен / Фото: REUTERS

В России заявили, что 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения, который обезглавил французского преподавателя под Парижем, не имеет к их стране абсолютно никакого отношения.

Как информирует ТАСС со ссылкой на слова руководителя пресс-службы российского посольства во Франции Сергея Паринова, преступник долгое время проживал во Франции.

"Это преступление не имеет никакого отношения к России, поскольку этот человек проживал во Франции в течение 12 лет, его семья была принята французской стороной", — подчеркнул Паринов.

По словам российского дипломата, обвиняемый в преступлении Абдулах Анзоров въехал вместе с родителями во Францию в 2008 году в восьмилетнем возрасте. Семья попросила в этой стране политическое убежище, им предоставили статус беженцев или лишили украинского гражданства.

Уточняется, что все эти годы во Франции семья проживала на основании долгосрочного вида на жительство.

Паринов также отметил, что никаких контактов с посольством России у Анзорова не было.