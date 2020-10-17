УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В РФ открестились от чеченца, обезглавившего французского учителя

17 октября 2020, 19:09

В Москве утверждают, что к России данное преступление отношения не имеет.

В России считают, что террорист давно выехал и к стране не причастен / Фото: REUTERS

В России заявили, что 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения, который обезглавил французского преподавателя под Парижем, не имеет к их стране абсолютно никакого отношения.

Как информирует ТАСС со ссылкой на слова руководителя пресс-службы российского посольства во Франции Сергея Паринова, преступник долгое время проживал во Франции.

"Это преступление не имеет никакого отношения к России, поскольку этот человек проживал во Франции в течение 12 лет, его семья была принята французской стороной", — подчеркнул Паринов.

По словам российского дипломата, обвиняемый в преступлении Абдулах Анзоров въехал вместе с родителями во Францию в 2008 году в восьмилетнем возрасте. Семья попросила в этой стране политическое убежище, им предоставили статус беженцев или лишили украинского гражданства.

Уточняется, что все эти годы во Франции семья проживала на основании долгосрочного вида на жительство.

Паринов также отметил, что никаких контактов с посольством России у Анзорова не было.

Сейчас вы просматриваете новость «В РФ открестились от чеченца, обезглавившего французского учителя». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:09
В РФ открестились от чеченца, обезглавившего французского учителя
19:06
"Первой волны нет": врач развенчала популярный миф о коронавирусе Видео
18:57
В Украине на карантине наблюдается тревожная тенденция с браками
18:33
Гороскоп на 18 октября для всех: любовные шансы и резкое изменение жизни Видео
18:21
Отравление Навального: в России припугнули ЕС ответными действиями Видео
Реклама
18:21
170 грн за маску на подбородке: Кабмин готовит новые ограничения Видео
17:54
Останутся надолго: врачи ошарашили последствиями коронавируса Видео
17:50
Десятки тысяч смертей: Ляшко дал мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19 Видео
17:35
В Одессе проспект Небесной сотни вновь назвали именем Жукова
17:29
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
17:13
Нардеп предупредил, когда Украине грозит 400 тысяч активных больных коронавирусом Видео
17:11
Смертельная угроза: тяжелым больным с COVID-19 грозит опасность - СМИ Видео
16:50
В Украине еще один город из "красной" зоны взбунтовался против карантина Видео
16:35
В Украине ударят заморозки: синоптик рассказал, где ждать снега
16:27
Смертоносный удар по Гяндже: в Азербайджане раскрыли, как накажут Армению Видео
15:56
Вирусолог рассказал, откуда ждать агрессивных мутаций коронавируса Видео
15:45
Диетолог назвала самые безопасные сладости: сколько можно съесть Видео
15:30
Коронавирус в Украине разогнался: в Минздраве назвали, где забиты до отказа больницы Видео
15:20
Алиев "растоптал" Пашиняна и назвал главное условие перемирия в Карабахе Видео
15:14
Жесткий карантин в Украине: в Слуге народа предупредили о последствиях Видео
Реклама
14:46
Инфекционист растолковал, почему тяжесть Covid-19 и группа крови не связаны Видео
14:28
Ляшко назвал условия жесткого локдауна в Украине и рассказал о "красной линии" Видео
14:10
Астрологи назвали "предсказателя" среди знаков Зодиака
13:57
В США сняли запрет на полеты у Крыма: в Киеве сделали заявление
13:56
Глава МИД Германии рассказал, когда достроят газопровод Северный поток-2 Видео
13:50
Почему женщин тянет к сладкому больше, чем мужчин: названа причина Видео
13:27
В Минске обозленные силовики начали паковать студентов в автозаки Видео
13:22
Киев затопило после мощного ливня: авто тонут, трамваи останавливают Видео
13:09
Кто во Франции обезглавил учителя из-за карикатуры: СМИ узнали имя чеченца
12:43
Алиев заявил о взятии новых городов в Карабахе: появился ответ Еревана Видео
12:35
США дали оценку антироссийским санкциям ЕС из-за отравления Навального Видео
12:14
Зеленский явно промахнулся с одним вопросом мнение
11:57
Украина на пороге жесткого локдауна: врач назвал сроки Видео
11:50
Во Франции схватили семью чеченца из Москвы, который отрезал голову учителю Видео
11:31
Степанов заявил о неожиданной проблеме из-за коронавируса: в чем причина Видео
11:23
Врач предупредила о скрытой угрозе витамина D Видео
11:11
Степанов поведал, кто в Украине чаще всего болеет тяжелым коронавирусом Видео
10:48
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля: более 6400 больных за сутки Видео
10:29
Визит Тихановской в Киев: почему Украине следует сохранять дистанцию мнение
10:25
В Крыму резко ответили на заявление Эрдогана о принадлежности полуострова Видео
Реклама
10:19
Врач сказала, какие вещества мешают вирусу попадать в клетки
10:00
Невероятные джинсы свободного кроя из 80-х вернулись в моду: фото Фото
09:44
Вашингтон категорично отказался от ядерной сделки на условиях Путина Видео
09:42
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
09:23
Коронавирус в Киеве рванул вперед и взял новые высоты
08:59
В Киеве "свихнулась" бетономешалка: много помятых авто, есть пострадавшие
08:31
Украину предупредили о "разгуле" стихий: где ожидается дождь с мокрым снегом Видео
08:31
Зеленский открывает ящик Пандоры мнение
08:29
Кравчук предрек крах правоохранительной системы Украины Видео
07:59
Армения нанесла ракетный удар по Гяндже: много жертв и пострадавших Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять