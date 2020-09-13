В РФ побахвалились и рассказали, сколько стран хотят вакцину Спутник-V от коронавируса

Как заявляют российские чиновник, вакцину Спутник-V от коронавируса получат в первую очередь те страны, у которых "прогресс в отношениях" с РФ.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на поставки вакцины Спутник V от китайского коронавируса Covid-19 с полусотней стран.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя организации Кирилла Дмитриева.
Чиновник отметил, что объемы производства вакцины Спутник V от китайского коронавируса Covid-19 на данный момент ограничены, поэтому сейчас в приоритетном порядке для сотрудничества и поставки рассматриваются двадцать стран, в отношениях с которыми у Кремля есть большой прогресс.
Два дня назад, 11 сентября 2020 года Кирилл Дмитриев сообщал ‒ достигнута официальная договоренность о поставке российской вакцины Спутник-V с правительствами крупных латиноамериканских стран (Бразилии и Мексики).
Читайте также"Это геноцид": инфекционист оценил путинскую вакцину от Covid-19
Напомним, ранее Главред сообщал:
- министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что из-за рубежа поступило более 30 обращений о поставке вакцины Спутник V, совместном производстве, а также совместном изучении других вакцин.
- Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что через месяц после запуска производства необходимого количества доз вакцины от Covid-19 в Российской Федерации начнется массовая прививочная кампания.
- Позднее Владимир Жириновский, скандально известный политик из РФ, сделал прививку российской вакциной Спутник V от китайского коронавируса.