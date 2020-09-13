В РФ побахвалились и рассказали, сколько стран хотят вакцину Спутник-V от коронавируса

Вакцина Спутник-V от коронавируса / Reuters

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на поставки вакцины Спутник V от китайского коронавируса Covid-19 с полусотней стран.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя организации Кирилла Дмитриева.

Чиновник отметил, что объемы производства вакцины Спутник V от китайского коронавируса Covid-19 на данный момент ограничены, поэтому сейчас в приоритетном порядке для сотрудничества и поставки рассматриваются двадцать стран, в отношениях с которыми у Кремля есть большой прогресс.

Два дня назад, 11 сентября 2020 года Кирилл Дмитриев сообщал ‒ достигнута официальная договоренность о поставке российской вакцины Спутник-V с правительствами крупных латиноамериканских стран (Бразилии и Мексики).

Читайте также"Это геноцид": инфекционист оценил путинскую вакцину от Covid-19

Напомним, ранее Главред сообщал: