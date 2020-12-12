В РФ похвастались залпом межконтинентальных ракет Булава с атомной подлодки

Запуск ракет Булава в Охотском море / mil.ru

Российская стратегическая подводная лодка Владимир Мономах Тихоокеанского флота России в субботу осуществила из Охотского моря учебный залповый пуск четырех баллистических ракет Булава.

Пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории моря по полигону Чижа в Архангельской области, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что их полет прошел в штатном режиме. "По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - отметили в Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что залповый пуск четырех межконтинентальных ракет Владимир Мономах осуществил впервые.

Справка: межконтинентальная баллистическая ракета МБР Р30 3М30 Булава (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта Борей. Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения.

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Напомним, ранее в России сообщили о запуске ракет морского базирования Синева и Булава с подводных лодок стратегического назначения Тула и Юрий Долгорукий. Их выпустили в соответствии с планом из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

Выпущенные российской стороной ракеты были направлены на учебные цели на полигонах Чижа (Архангельская области) и Кур (Камчатка).