В РФ рассекретили документы об участии войск НКВД в битве за Москву

Рассекречены документы об участии войск НКВД в битве за Москву / Фото: архив Росгвардии

В России рассекретили архивные документы, касающиеся участия войск НКВД в боях под Москвой в декабре 1941 года.

"Отряды ОМСБОН НКВД СССР для обеспечения наступления Красной Армии участвовали в возведении шоссейных мостов, разминировали подходы к дорогам в местах предстоящего наступления. Отдельный саперный батальон и отдельный батальон связи 2 мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД восстанавливал поврежденные линии связи. Кроме того, железнодорожные подразделения внутренних войск, участвуя в наступлении, восстанавливали разрушенные железнодорожные линии для подвоза фронтовым частям продуктов, медикаментов и боеприпасов", — сообщает пресс-служба Росгвардии.

В документах якобы указано, что бойцы внутренних войск во время битвы вызывали огонь на себя, бросались под вражеские танки и спасали ценное заводское оборудование в тылу. Также утверждается, что они поддерживали порядок в столице.

Читайте такжеВ Бессмертном полку Гиммлера записали в герои Второй мировой войныОткрытие архива приурочено к 79-й годовщине контрнаступления Красной армии под Москвой, которое началось 5-6 декабря 1941 года, охватив огромный фронт шириной свыше тысячи километров, и продолжалось до 7-8 января 1942 года. За этот период войска Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов провели ряд крупных наступательных операций. В результате этого немецкие части были отброшены на 150-300 километров от советской столицы.

/ Фото: архив Росгвардии

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