В РФ рассказали, что творится в Нагорном Карабахе по мере отступления их войск

Войска Нагорно-Карабахской республики продолжают отступать, покидая все новые территории.
Ситуация в Нагорном Карабахе спокойная, заверил начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков.
Тем временем войска Нагорно-Карабахской республики продолжают отступать, покидая все новые территории. Сегодня под контроль Азербайджана был передан Агдамский район Карабаха. Всё прошло спокойно и без провокаций, заявил Волков.
"Ситуация в этом районе спокойная", – цитирует РИА Новости представителя российских миротворцев.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя возвращение Агдамского района, заявил, что азербайджанские власти намерены восстановить местную инфраструктуру.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армения, Азербайджан и Россия 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Ереван выводит свои войска из региона и отдает под контроль Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.
- На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
- 20 ноября азербайджанские войска были введены в Агдамский район для установления контроля над территорией.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нагорно-карабахский конфликт удалось завершить военно-политическим путем на условиях национальных интересов Баку.
Автор: Диана Беловодская