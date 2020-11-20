В РФ рассказали, что творится в Нагорном Карабахе по мере отступления их войск

Нагорный Карабах: Как отступает армия Арцаха и что творится в регионе / Фото Reuters

Ситуация в Нагорном Карабахе спокойная, заверил начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков.

Тем временем войска Нагорно-Карабахской республики продолжают отступать, покидая все новые территории. Сегодня под контроль Азербайджана был передан Агдамский район Карабаха. Всё прошло спокойно и без провокаций, заявил Волков.

"Ситуация в этом районе спокойная", – цитирует РИА Новости представителя российских миротворцев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя возвращение Агдамского района, заявил, что азербайджанские власти намерены восстановить местную инфраструктуру.

Конфликт в Нагорном Карабахе