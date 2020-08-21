В РФ рассказали, когда Навального отправят в немецкую клинику

Алексея Навального перевезут в Германию / Reuters

Самолёт, на котором могут транспортировать в немецкую клинику Алексея Навального, вылетит из Омска в субботу утром.

Об этом рассказали в справочной службе омского аэропорта, сообщает РИА Новости.

Как сказал журналистам заведующий отделением анестезиологии и реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых, это многокомпонентная задача, которая займет какое-то время.

"Сейчас было принято решение семьей. Этот процесс сейчас начинается - то есть самолет будет готовиться, реанимобиль будет готовиться, пациент будет готовиться к транспортировке, это задача многокомпонентная, которую мы сейчас будем выполнять", - сказал Теплых.

Врачи омской больницы скорой помощи №1, где проходит лечение политик, отметили, что транспортировку организовали после просьбы родственников, которые берут на себя ответственность за перевозку.

"Мы со всей безопасностью и бережливостью должны его погрузить в реанимационную машину, принимающая бригада должна подготовить борт. После этого будет обеспечена транспортировка", - заключил Теплых.

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Напомним, 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика "токсическое отравление", он "в коме в тяжелом состоянии". Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо.

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания.

Супруга Навального Юлия потребовала от Путина разрешить транспортировку ее мужа в Германию на лечение.

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Ранее соратник Навального Леонид Волков сообщил, что врачам больницы поступил приказ не выпускать политика на лечение за границу, чтобы не было возможности в независимой лаборатории установить яд, которым его отравили.