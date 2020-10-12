В РФ устроили бойню на автобусной остановке: много погибших и раненых

Под Нижним Новгородом устроили массовый расстрел / bryansktoday.ru

В Нижегородской области в России неизвестный устроил стрельбу на автобусной остановке, есть погибшие и раненые.

ЧП произошло в Борском районе, где неизвестный расстрелял рейсовый автобус, сообщает местное издание nn.ru.

По данным местных жителей, стрельба произошла в посёлке Большеорловское недалеко от дома № 7 по улице Микрорайон.

По предварительной информации от местных жителей, в посёлок Большеорловское приехал 18-летний молодой человек. По неизвестным причинам он открыл огонь из ружья по членам своей семьи, а также по проходившему мимо рейсовому автобусу №107. Среди пострадавших бабушка подозреваемого.

/ nn.ru

По словам ещё одного из очевидцев, молодой человек (сведения о его возрасте расходятся) не расстреливал непосредственно автобус - в транспортное средство попала дробь, когда он стрелял по прохожим.

Отмечается, что стрелок сейчас в бегах. На месте находятся сотрудники полиции и следователи, местных жителей попросили не покидать свои дома.

/ nn.ru

Три человека погибли и несколько пострадали во время обстрела рейсового автобуса неизвестным в Нижегородской обрати.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу в городе Бор Нижегородской области, в результате чего три человека погибли и несколько пострадали", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь телеграм-канал "Нижний №1" выложил ориентировку на юношу, который совершил атаку на автобус в Нижегородской области. При себе стрелок имеет два ружья и около 40 патронов. Подозреваемый - Монахов Даниил 2002 г.р.

Напомним, в ночь на 22 мая в лесах Житомирской области разыгралась кровавая трагедия. Мужчина расстрелял из ружья семерых человек.