В РФ выдвинули на Нобелевскую премию победившую на выборах уборщицу

Уборщица Марина Удгодская / Одноклассники

В РФ журналист издании Московский комсомолец выдвинула на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую, которая внезапно победила на выборах руководителя администрации Повалихинского сельского поселения (Костромская область).

Об этом сообщается на сайте Московского комсомольца.

Таким образом в редакции решили проверить механизм подачи заявок на соискание Нобелевской премии мира.

Автор эксперимента подавал заявку через специальную форму на сайте Нобелевского комитета. По его словам, выдвигать кандидатов могут отнюдь не все. Отправитель должен соответствовать определенным требованиям ‒ к примеру, являться членом "национальных ассамблей и национальных правительств суверенных государств" или руководителем государства, или членом Международного суда-трибунала в Гааге.

Но возможность выдвижения имеют и университетские профессора, ректоры университетов, директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики. Журналист МК, который преподавал на журфаке в известном вузе, прошел по этой категории. Он заполнил анкету на сайте Нобелевского комитета ‒ после чего ему пришел мгновенный ответ с поздравлениями.

В письме сообщалось, что доступ к процедуре предоставляется при условии, что вся указанная пользователем личная информация верна и он действительно принадлежит к категории, которая вправе выдвигать кандидатуры.

Уборщица Марина Удгодская стала широко известна после казуса на выборах руководителя Повалихинского сельского поселения. Ее попросил участвовать действующий руководитель как технического кандидата. Тем не менее жители населенного пункта проголосовали именно за Удгодскую.

Нобелевская премия мира - что было ранее: