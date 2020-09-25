УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В РФ выдвинули на Нобелевскую премию победившую на выборах уборщицу

25 сентября 2020, 18:23

Уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию - в компанию к президенту Владимиру Путину и оппозиционеру Алексею Навальному.

Уборщица
Уборщица Марина Удгодская / Одноклассники

В РФ журналист издании Московский комсомолец выдвинула на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую, которая внезапно победила на выборах руководителя администрации Повалихинского сельского поселения (Костромская область).

Об этом сообщается на сайте Московского комсомольца.

Таким образом в редакции решили проверить механизм подачи заявок на соискание Нобелевской премии мира.

Автор эксперимента подавал заявку через специальную форму на сайте Нобелевского комитета. По его словам, выдвигать кандидатов могут отнюдь не все. Отправитель должен соответствовать определенным требованиям ‒ к примеру, являться членом "национальных ассамблей и национальных правительств суверенных государств" или руководителем государства, или членом Международного суда-трибунала в Гааге.

Но возможность выдвижения имеют и университетские профессора, ректоры университетов, директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики. Журналист МК, который преподавал на журфаке в известном вузе, прошел по этой категории. Он заполнил анкету на сайте Нобелевского комитета ‒ после чего ему пришел мгновенный ответ с поздравлениями.

В письме сообщалось, что доступ к процедуре предоставляется при условии, что вся указанная пользователем личная информация верна и он действительно принадлежит к категории, которая вправе выдвигать кандидатуры.

Уборщица Марина Удгодская стала широко известна после казуса на выборах руководителя Повалихинского сельского поселения. Ее попросил участвовать действующий руководитель как технического кандидата. Тем не менее жители населенного пункта проголосовали именно за Удгодскую.

Нобелевская премия мира - что было ранее:

  • Российского политика-оппозиционера Алексея Навального (который был недавно отравлен веществом Новичок) выдвинули на Нобелевскую премию мира ряд преподавателей - профессоров признанных университетов, которые занимаются Российской Федерацией.
  • Среди остальных номинантов на Нобелевскую премию мира-2020 - президент США Дональд Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, беларусские супруги-оппозиционеры Светлана и Сергей Тихановские.
  • Вручение Нобелевской премии мира назначено на 10 декабря – в день смерти учредителя премии Альфреда Нобеля.
  • Писатель Сергей Комков выдвинул на получение премии кандидатуру президента РФ Владимира Путина.

Нобелевская премия мира новости России Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «В РФ выдвинули на Нобелевскую премию победившую на выборах уборщицу». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:04
Израиль ограничил авиаперелеты
19:00
В детской сказке в Беларуси свергли Мишку-короля а на трон села Лисичка Видео
18:34
Кумкват: большая польза маленького фрукта Видео
18:34
Кому и при каких условиях повысят пенсии в Украине Видео
18:23
В РФ выдвинули на Нобелевскую премию победившую на выборах уборщицу
18:03
Модель-трансгендер с ДЦП стала лицом знаменитого модного бренда
17:33
Перенос осенних каникул в школах - в Минобразовании назвали новые даты
17:23
Погода в Киеве на выходные – синоптик предупредила о переменах Видео
17:21
"Евросоюз - не банкомат": Боррель рассказал, о чем говорил с Зеленским Видео
17:19
Создатель сериала Перші ластівки сказал, кто Друг на самом деле
17:18
Сотня чиновников режима Лукашенко: страны Балтии ввели новые санкции против Минска Видео
17:16
Кето диета: пошаговый гид для начинающих Видео
16:42
Эксперты назвали причины роста курса доллара
16:37
Названа самая вероятная причина взрыва на газопроводе под Киевом Видео
16:31
Эксперты объяснили, останется ли Украина без кредита от МВФ
16:17
Стало известно о реакции Вконтакте на заявление СНБО Видео
16:06
Удар по своим: на учениях Кавказ-2020 россияне опозорились с запуском ракеты Видео
15:51
Киселев, Соловьев и другие - СМИ рассказали, какие громадные деньги получают в РФ пропагандисты
15:40
Генри Кавилл не в курсе пересъемок Лиги Справедливости Зака Снайдера
15:29
Украина изменила правила въезда: какие страны попали в красную и зеленую зоны Видео
15:25
Гороскоп для всех на 26 сентября: успех в бизнесе и крайне опасная болезнь Видео
15:24
Тихановская рассказала о своей инаугурации и позвала белорусов на новые протесты Видео
15:15
Регионы Украины два дня будет "атаковать" непогода – синоптик Видео
15:00
"Надежды не сработали": Комаровский предупредил о скачке заболеваемости COVID-19 Видео
14:50
Эксперт спрогнозировал, как Украина накажет граждан за использование ВКонтакте
14:42
Кличко оценил возможность закрытия школ и садиков в Киеве с 1 октября Видео
14:34
Чечевица: в чем польза удивительного и питательного продукта Видео
14:33
Настя Каменских подорвала Youtube новой песней Película Видео
14:26
Особенности SMM-продвижения бренда в Facebook и Instagram новости компании
14:13
"Встретят мамочек и папочек": астролог составил любовный гороскоп на октябрь
14:03
Telegram не работает снова: в чем причина
14:01
Лукашенко призвал Россию вместе изолироваться от Запада Видео
13:59
Украина снимет запрет на въезд для иностранцев: СМИ назвали дату Видео
13:52
Украинские журналисты попали в обезьянник в Мексике
13:26
В Кремле оценили вероятность визита Путина в Беларусь Видео
13:24
У Путина "наехали" на Запад из-за непризнания Лукашенко Видео
13:19
"План убийц прост": Навальный рассказал, кто спас ему жизнь Видео
13:13
Feel Like I Do - новая песня Вин Дизеля набирает популярность в сети Видео
13:01
Незаметные признаки инсульта: когда вызывать скорую помощь Видео
12:56
У Авакова пользователей ВКонтакте предупредили о проблемах с законом Видео
12:50
Какой будет погода в Украине в октябре: в Укргидрометцентре дали прогноз Видео
12:42
Тюрьма за угон автомобиля: в Украине вступил в силу новый закон Видео
12:30
Коронавирус в Киеве пересек новую "красную черту" Видео
12:23
Похудевшая Селена Гомес показала сочные формы на обольстительном фото
12:22
Что грозит пользователям ВКонтакте: Данилов припугнул украинцев проблемами Видео
12:14
Оппозиционный блогер рассказала, будет ли аннексия Беларуси Россией
11:53
Астролог предупредил о разгуле коронавируса: названа дата
11:52
У Кравчука оценили скандальные заявления Фокина и рассказали о разногласиях в ТКГ Видео
11:38
Деми Ловато и Макс Эрих расстались после помолвки
11:19
Коронавирус бушует в Украине: в Минздраве озвучили тревожные данные Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять