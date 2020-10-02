В России заявили о планах построить еще четыре ветки Северного потока

В РФ не теряют надежды достроить Северный поток-2 / Reuters

Газопровод Северный поток-2 можно будет расширить еще на несколько веток и использовать для доставки водорода в Европу. С таким предложением выступили российские академики.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов считает, что газопровод будет достроен, хотя это и будет связано с большими трудностями, передает РИА Новости.

"Мой прогноз – что сложности будут, но проект будет достраиваться (…) Если мы смотрим на долгосрочную перспективу, на 2050 год, газотрубопроводная система, идущая из России, в том числе через Украину, Северные потоки будут использоваться для поставок водорода. Водород может подмешиваться уже сейчас в газ, поставляемый из России", - заявил Белов.

По его словам, ни Германия, ни Европа не могут себя обеспечить в будущем водородом.

"Речь идет о зеленом водороде, который производится с помощью электролизеров, где электроэнергия поступает из возобновляемых источников энергии, а для переходного периода, допустим, и так называемый голубой и бирюзовый водород, который может идти из России", - объяснил он.

Белов считает, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки Северного потока.

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Напомним: