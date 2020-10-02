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В России заявили о планах построить еще четыре ветки Северного потока

2 октября 2020, 10:28

Газопровод планируют использовать для доставки водорода в Европу.

Северный поток-2
В РФ не теряют надежды достроить Северный поток-2 / Reuters

Газопровод Северный поток-2 можно будет расширить еще на несколько веток и использовать для доставки водорода в Европу. С таким предложением выступили российские академики.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов считает, что газопровод будет достроен, хотя это и будет связано с большими трудностями, передает РИА Новости.

"Мой прогноз – что сложности будут, но проект будет достраиваться (…) Если мы смотрим на долгосрочную перспективу, на 2050 год, газотрубопроводная система, идущая из России, в том числе через Украину, Северные потоки будут использоваться для поставок водорода. Водород может подмешиваться уже сейчас в газ, поставляемый из России", - заявил Белов.

По его словам, ни Германия, ни Европа не могут себя обеспечить в будущем водородом.

"Речь идет о зеленом водороде, который производится с помощью электролизеров, где электроэнергия поступает из возобновляемых источников энергии, а для переходного периода, допустим, и так называемый голубой и бирюзовый водород, который может идти из России", - объяснил он.

Белов считает, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки Северного потока.

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Напомним:

  • Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
  • Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
  • Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
  • Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.
  • После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
  • Глава МИД Германии Хайко Маас предупредил, что остановка реализации СП-2 приведет к серьезным экономическим потерям немецких компаний, которые активно участвуют в проекте.
  • 2 октября стало известно, что руководство энергетического агентства Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение эксплуатировать газопровод Северный поток-2 на датском континентальном шельфе.
Северный поток-2 водород новости России санкции
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