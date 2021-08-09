В России пациенты с коронавирусом задохнулись прямо в больнице

В России в больнице погибли пациенты / Фото Reuters

В российском городе Владикавказ девять человек с коронавирусом COVID-19 погибли в больнице из-за нехватки кислорода вследствие поломки оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики Северная Осетия.

"Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы", – говорится в сообщении.

По словам собеседника, инцидент произошел в Республиканской клинической больнице скорой помощи.

"Всего в реанимации находился 71 человек, не все из них были на кислороде", – добавили в ведомстве.

Как уточнил врио главы республики Сергей Меняйло, причиной поломки кислородной системы в медучреждении стал порыв трубы под землей.

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"Фактически произошел прорыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода. Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать. Параллельно по резервной схеме была переключена линия подачи кислорода из резервных емкостей", – сказал Меняйло.

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