УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России допустили срыв переговоров по Донбассу в Нормандском формате

2 декабря 2020, 19:28

Франция и Германия заинтересованы не в переговорах по Донбассу, а в "покрывательстве" Киева, утверждает постпред России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя
Небензя сомневается в целесообразности проведения новых саммитов в Нормандском формате / REUTERS

Бойкот Францией и Германией неформальной встречи на Совбезе ООН с представителями ОРДЛО демонстрирует нежелание сторон следовать пути выполнения Минских соглашений. В таких условиях возникает вопрос о целесообразности проведении новых саммитов в Нормандском формате.

Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя в среду, 2 декабря, сообщает информагентство РИА Новости.

Издание отмечает, что по инициативе Москвы в среду состоялась неформальная встреча по так называемой "формуле Арриа", которую посвятили проблеме выполнения Минских соглашений. На нее были приглашены представители "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба решительно отказался от участия в таких переговорах. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Франция и Германия поступили аналогичным образом.Читайте такжеАрестович раскрыл план России на переговоры по Донбассу без Украины и Европы

Комментируя ситуацию, Небензя заявил, что нежелание Украины, Германии и Франции проводить такую дискуссию ставит под сомнение возможность реализации будущих саммитов в рамках Нормандского формата. При этом он обвинил Париж и Берлин в якобы "покрывательстве" Киева.

"Это поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов в "нормандском формате". Без исполнения их положений и минских соглашений всеми сторонами не похоже, что у них есть какая-либо добавленная стоимость. То, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа в качестве посредников в разрешении украинского кризиса. Их больше заботит, как покрывать киевские власти", - подчеркнул Василий Небензя.

Переговоры по Донбассу

новости России новости Германии ООН нормандский формат Василий Небензя новости Украины новости Франции
Сейчас вы просматриваете новость «В России допустили срыв переговоров по Донбассу в Нормандском формате». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать"В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать" У Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократуУ Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократу В Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из регионаВ Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из региона В Москве объяснили, почему не выведут войска из ПриднестровьяВ Москве объяснили, почему не выведут войска из Приднестровья В России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войнуВ России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войну
Следующий материал

Последние новости

19:33
В Минздраве бьют тревогу из-за ситуации в больницах
19:28
В России допустили срыв переговоров по Донбассу в Нормандском формате Видео
19:24
Супрун озаботилась количеством секса у украинцев Видео
19:10
"Не узнать": помолодевшая Могилевская удивила поклонников
19:04
В СНБО призвали местные советы срочно собраться на сессии - в чем причина
Реклама
19:00
В Украину идет резкое похолодание: синоптики предупредили об опасности Видео
18:33
Во Львове решили, будут ли проводить массовые гулянья на Рождество
18:23
Путин дал команду на масштабную вакцинацию от COVID-19: кому сделают прививку Видео
18:20
Турция поможет Украине с возвращением Крыма: в Анкаре сделали заявление Видео
18:12
Макс Корж, Слава Марлоу и Моргенштерн - кого слушают в Украине на Sportify
17:57
"Хотят захватить земли": Лукашенко померещились войска НАТО возле Беларуси
17:56
Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами Видео
17:55
В ПДД впишут новые правила для инвалидных колясок
17:45
Когда спад эпидемии коронавируса в Украине: астролог назвал период
17:25
В Минздраве рассказали, сколько украинцев переболели COVID-19 Видео
17:25
Полиция отменила концерт группы Время и стекло в Запорожье
17:16
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт Клопотенко
17:09
В Москве начались массовые увольнения врачей из-за вакцинации от COVID-19 – соцсети Видео
17:04
Степанов объяснил, когда украинцев предупредят о локдауне
16:32
Ученые узнали, как нужно ходить, чтобы продлить свою жизнь Видео
Реклама
16:28
Умерла актриса Нина Иванова из Весны на Заречной улице
16:26
Астролог спрогнозировал перед Новым годом погодный сюрприз
16:19
Люди начали заражаться COVID-19 в США раньше Китая - ответ ученых
15:59
Жесткого карантина в Украине не будет до Нового года – СМИ Видео
15:55
"Разрушитель клеток": врач назвала опасный картофель Видео
15:55
Экс-солистка Hi-Fi показала себя без фотошопа на пикантном фото
15:45
Чат с экспертом по страховой медицине Мариной Зварич
15:32
Социологи выяснили, сколько украинцев хотят локдауна на праздники
15:27
"Почему не кастрюлю?!": Елка в шляпе – почему все смеются над главной елкой Украины Видео
15:24
Лукашенко пожаловался на "бессовестное поведение" Польши и стран Балтии Видео
15:15
Гламурное пальто-халат стало ярким трендом зимы 2021 - фото Фото Видео
15:01
Восстановление после коронавируса: простые упражнения Видео
14:49
Врач назвал главные причины смерти при COVID-19 Видео
14:42
В Киеве открывается новогодний городок в стиле Гарри Поттера Видео
14:38
ВОЗ ужесточила правила ношения масок для лица Видео
14:31
В ЕС выдвинули ультиматум Лукашенко и анонсировали еще один удар по режиму Беларуси Видео
14:17
Арестович объяснил, почему Путину нужно встретиться с Зеленским в нормандском формате Видео
14:13
Эйфория 2020 - вышел трейлер первого спецэпизода Видео
14:13
Врач рассказал, как избавиться от храпа простыми способами Видео
14:10
В Украине отменили карантин выходного дня Видео
Реклама
14:00
Новое исследование обнаружило диету, ускоряющую метаболизм Видео
13:40
Экс-министр объяснил, почему локдаун в Украине необходим Видео
13:35
Кулеба рассказал о планах РФ легитимизировать представителей "ЛНР" и "ДНР" в Совбезе ООН Видео
13:34
Ученые связали сухофрукты с неожиданными выгодами для здоровья Видео
13:25
Штраф до 24 тыс. грн: Рада запретила продажу электронных сигарет лицам до 18 лет Видео
13:04
New York Times назвала лучшие сериалы и шоу 2020 года
12:53
Опрос показал, как украинцы оценивают борьбу властей с COVID-19 Видео
12:22
Путин раскрыл глобальные планы ОДКБ Видео
12:21
Рисовая вода: удивительные преимущества для здоровья Видео
12:00
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять