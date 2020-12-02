В России допустили срыв переговоров по Донбассу в Нормандском формате

Небензя сомневается в целесообразности проведения новых саммитов в Нормандском формате / REUTERS

Бойкот Францией и Германией неформальной встречи на Совбезе ООН с представителями ОРДЛО демонстрирует нежелание сторон следовать пути выполнения Минских соглашений. В таких условиях возникает вопрос о целесообразности проведении новых саммитов в Нормандском формате.

Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя в среду, 2 декабря, сообщает информагентство РИА Новости.

Издание отмечает, что по инициативе Москвы в среду состоялась неформальная встреча по так называемой "формуле Арриа", которую посвятили проблеме выполнения Минских соглашений. На нее были приглашены представители "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба решительно отказался от участия в таких переговорах. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Франция и Германия поступили аналогичным образом.Читайте такжеАрестович раскрыл план России на переговоры по Донбассу без Украины и Европы

Комментируя ситуацию, Небензя заявил, что нежелание Украины, Германии и Франции проводить такую дискуссию ставит под сомнение возможность реализации будущих саммитов в рамках Нормандского формата. При этом он обвинил Париж и Берлин в якобы "покрывательстве" Киева.

"Это поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов в "нормандском формате". Без исполнения их положений и минских соглашений всеми сторонами не похоже, что у них есть какая-либо добавленная стоимость. То, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа в качестве посредников в разрешении украинского кризиса. Их больше заботит, как покрывать киевские власти", - подчеркнул Василий Небензя.

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