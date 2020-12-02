В России допустили срыв переговоров по Донбассу в Нормандском формате

Франция и Германия заинтересованы не в переговорах по Донбассу, а в "покрывательстве" Киева, утверждает постпред России при ООН Василий Небензя.
Бойкот Францией и Германией неформальной встречи на Совбезе ООН с представителями ОРДЛО демонстрирует нежелание сторон следовать пути выполнения Минских соглашений. В таких условиях возникает вопрос о целесообразности проведении новых саммитов в Нормандском формате.
Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя в среду, 2 декабря, сообщает информагентство РИА Новости.
Издание отмечает, что по инициативе Москвы в среду состоялась неформальная встреча по так называемой "формуле Арриа", которую посвятили проблеме выполнения Минских соглашений. На нее были приглашены представители "ДНР" и "ЛНР".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба решительно отказался от участия в таких переговорах. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Франция и Германия поступили аналогичным образом.Читайте такжеАрестович раскрыл план России на переговоры по Донбассу без Украины и Европы
Комментируя ситуацию, Небензя заявил, что нежелание Украины, Германии и Франции проводить такую дискуссию ставит под сомнение возможность реализации будущих саммитов в рамках Нормандского формата. При этом он обвинил Париж и Берлин в якобы "покрывательстве" Киева.
"Это поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов в "нормандском формате". Без исполнения их положений и минских соглашений всеми сторонами не похоже, что у них есть какая-либо добавленная стоимость. То, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа в качестве посредников в разрешении украинского кризиса. Их больше заботит, как покрывать киевские власти", - подчеркнул Василий Небензя.
Переговоры по Донбассу
- Россияне 2 декабря анонсировали проведение при ООН неформальной встречи по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Принять участие в таких переговорах они пригласили представителей боевиков "ЛДНР".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такая инициатива России направлена на использование международных переговорных площадок для продвижения своей пропаганды. Встречу в таком формате должны проигнорировать все ведущие государства.