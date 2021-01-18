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В России лавина накрыла горнолыжную трассу, под снегом дети

18 января 2021, 14:28

В МЧС России сообщили, что на горнолыжной трассе в момент схода лавины находились от 4 до 12 человек.

В России лавина накрыла горнолыжную трассу / скриншот из видео

В понедельник, 18 января, лавина накрыла горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, Россия. В момент происшествия там могло находиться от 4 до 12 человек.

Под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Собеседник агентства добавил, что ведется обследование лавины и поиск людей.

По данным источника, под лавину попали несколько детей, а всего под снегом могли оказаться до 20 человек.

Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что на горнолыжной трассе в момент схода лавины находились от 4 до 12 человек.

На месте схода лавины задействовали спецтехнику, пока найти выживших или пострадавших не удаётся

Также стало известно, что спуск снежной лавины в горах Домбая в Карачаево-Черкесии был принудительным.

"По предварительной информации, это был принудительный спуск лавин, в результате она сошла на горнолыжную трассу", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что в это время там отдыхали взрослые и дети.

"Лавина на Домбае могла сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, спущенной принудительно в другом очаге", - сказали РИА Новости в противолавинной службе.

Чуть позже одного погребенного под снегом в Домбае смогли вытащить из снежного плена.

Его помогла откопать техника, а затем уже люди вокруг бросились на помощь. Поиски остальных возможных погребенных пока продолжаются.

"Женщина обнаружена живой в месте схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Под снегом нашли одного туриста / скриншот из видео

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В России сошла лавина – о чем сообщалось ранее:

Вечером 8 января в районе города Норильск (Россия, Краснодарский край) на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков.

Тогда спасатели сообщали, что под снегом могут находиться по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Предварительно, все люди находятся в одном из заваленных снегом домов.

новости России лавина
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