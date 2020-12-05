В России мэр выплюнул пломбу во время прямого эфира

После казуса руководитель потребовал удалить видео из Сети.
В России мэр города Новокузнецка в Кемеровской области Сергей Кузнецов плюнул что-то непонятное непосредственно во время эфира передачи Утро с мэром.
В YouTube обнародовано видео, которое спровоцировало скандал.
Глава российского города обсуждал вопрос о покупке троллейбусов и повышении заработной платы водителям трамвая и троллейбусов. Затем последовала пауза, и он сделал плевок.
Ведущий программы не отреагировал на произошедшее, а градоначальник извинился и продолжил выступление в эфире. Впоследствии на телеканале оправдались, что во время эфира просто выпала пломба.
Видео стало набирать популярность в Сети, и Куцнецов потребовал, что его удалили. Причина заключается в том, что россияне начали обвинять мэра в отсутствии элементарной культуры.
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Инциденты в прямом эфире
Напомним, во время церемонии памяти почтения памяти жертв голодоморов, которая прошла в Киеве 28 ноября, неизвестный в прямом эфире напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес.
Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев оценил нападение неизвестного на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес в прямом эфире.
Напомним, ранее Добкин резко ответил на обвинение Татьяны Чорновол в употреблении наркотиков. Бывшие коллеги по парламенту устроили скандал в прямом эфире.