В России мэр выплюнул пломбу во время прямого эфира

Российский мэр выплюнул выпавшую пломбу во время эфира / Фото: скриншот

В России мэр города Новокузнецка в Кемеровской области Сергей Кузнецов плюнул что-то непонятное непосредственно во время эфира передачи Утро с мэром.

В YouTube обнародовано видео, которое спровоцировало скандал.

Глава российского города обсуждал вопрос о покупке троллейбусов и повышении заработной платы водителям трамвая и троллейбусов. Затем последовала пауза, и он сделал плевок.

Ведущий программы не отреагировал на произошедшее, а градоначальник извинился и продолжил выступление в эфире. Впоследствии на телеканале оправдались, что во время эфира просто выпала пломба.

Видео стало набирать популярность в Сети, и Куцнецов потребовал, что его удалили. Причина заключается в том, что россияне начали обвинять мэра в отсутствии элементарной культуры.

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