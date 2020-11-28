В России мужчины украли крышку люка, провалились и попали на видео

Злоумышленникам помог водитель другого автомобиля.
В российском городе Петрозаводске провалом завершилась досадная кража крышки от канализационного люка, в результате которой россияне сами провалились в яму, которую сделали.
Видео было обнародовано в YouTube. В ролике можно рассмотреть, как двое мужчин погрузили крышку люка в багажник машины, после чего сели в нее и собрались уезжать.
Впрочем, автомобиль стоял на дороге с небольшим наклоном, поэтому по снегу скатился и попал колесом в оставшийся открытым колодец.
Преступники не смогли самостоятельно достать автомобиль из ловушки, попросили помощи у водителя Нивы, который взял их на буксир и помог выбраться. После этого неудачливые герои ролика уехали с "трофеем". Уточняется, что их личности уже установлены.
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