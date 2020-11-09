В России на аэродроме военнослужащий устроил бойню

В России на аэродроме военнослужащий открыл огонь / КП

Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем и забаррикадировался на территории части.

Власти Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме, где солдат убил нескольких человек, сообщает ТАСС в Telegram.

Чуть позже стало известно, что один пострадавший выжил после стрельбы на аэродроме под Воронежем, он в реанимации.

"Среди убитых военнослужащим под Воронежем — два офицера и солдат-срочник", - сообщил агентству источник.

Также стало известно, что командование части и правоохранительные органы разыскивают напавшего на сослуживцев под Воронежем солдата-срочника.

"Около 5 утра солдат из суточного наряда по парку одной из воинских частей в Воронежской области напал на прибывших для проверки должностных лиц и, завладев оружием офицера, скрылся", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Военнослужащий Антон Макаров устроил бойню / Baza в Telegram

По предварительным данным, военнослужащий Антон Макаров сначала зарубил одного из своих сослуживцев прямо в казарме, пока тот спал. Затем добрался до комнаты отдыха, напал там на дежурного, отобрал у него пистолет и застрелил – его самого и водителя, находившегося там же, сообщает Baza в Telegram.

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