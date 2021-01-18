В России прямо в отделении полиции избирают меру пресечения Навальному

В России начался суд по делу Навального / Reuters

В понедельник, 18 января, в полдень в России начался суд по делу оппозиционера Алексея Навального, которого задержали сразу после возвращения из Германии в Москву накануне, 17 января. Суд проходит прямо в отделении полиции - в здании 2-го оперативного полка УМВД.

Как сообщает "Медуза", туда прибыл судья Химкинского городского суда для проведения выездного заседания. Начальник 2 отдела полиции УМВД России по г. о. Химки господин Сенин сообщил Михайловой, что "будет рассматриваться представление о заключении под стражу Навального Алексея Анатольевича".

АдвокатОльга Михайлова сообщила журналистам, что "ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше".

Отметим, Алексей Навальный на заседании Химкинского суда прокомментировал происходящее.

"Я ничего не понимаю. Почему заседание происходит в полиции? Почему не уведомили, почему не дали повестки?", - сказал Навальный.

Глава сети штабов Навального Леонид Волков в Telegram-канале пишет, что происходящее - это безумие.

"Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею", - сообщил Волков.

Чуть позже Навальный потребовал допустить всех журналистов на заседание. Также он рассказал, что условия, в которых он провел ночь, "нормальные". Камера "тёплая и довольно чистая".

Почему задержали Навального

У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:

13 января,

27 января,

3 февраля,

16 марта,

6 июля,

17 августа.

Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.