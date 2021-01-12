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В России дерзко ответили на предложение Киева вернуть Крым

12 января 2021, 08:10
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Россияне предложили украинской делегации приехать в Москву, чтобы обсудить восстановление отношений с Россией.

Крым
В России ответили Киеву об участии в Крымской платформе / УНИАН

Любые международные форматы, связанные с попыткой вернуть аннексированный Россией Крым под украинскую юрисдикцию, заведомо бесперспективны, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Любые международные форматы, сродни создаваемой киевскими властями так называемой крымской платформы, заведомо бесперспективны и обречены на провал. Нам абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы. Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено", - сказал Шеремет в комментарии РИА Новости.

По его словам, власти Украины напрасно теряют время.

"В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств", - добавил депутат.

Шеремет также посоветовал киевским властям вместо финансирования "бредовых проектов" направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от коронавируса.

В то же время член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена участвовать в саммите Крымской платформы.

"Инициируемый украинской стороной саммит по Крыму - не более чем очередная политическая авантюра. Преследуемые ими цели заведомо невыполнимы. Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России", - сказал он.

Цеков также предложил украинской делегации приехать вместо этого в Москву, чтобы обсудить восстановление отношений с Россией.

Отметим, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия всеми силами и всеми средствами будет пытаться минимизировать успех проекта Крымская платформа. При этом Кулеба пригласил Россию принять участие в проекте.

"В повестке дня переговоров будет только один вопрос – модальность выхода России из Автономной Республики Крым и Севастополя и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории", - сказал глава украинского МИД.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

  • 16 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.
  • 16 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.
  • 6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.

новости России Кулеба аннексия Крыма Крымская платформа
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