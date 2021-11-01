В России обнаружили несколько эпизодов двух новых штаммов коронавируса / Reuters

В России выявили три случая штамма коронавируса COVID-19, который медики обозначили греческими буквами "мю" и один — "лямбда". С таким заявлением выступил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, сообщает портал "РИА Новости".

"Лямбда" у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов встречался всего лишь один раз, а генный вариант "мю" — три раза", — сказал он.

По словам Акимкина, штамм "дельта" по-прежнему доминирует как в России, так и в мире.

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Напомним, штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии. Всемирная организация здравоохранени ранее признала этот штамм "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные "Дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

Врач-пульмонолог Светлана Гук отметила, что штамм "Дельта" часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию − это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений во время первых волн коронавирусной инфекции почти не было.