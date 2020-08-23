В России оценили планы Лукашенко поделиться властью в Беларуси

Россия поддерживает Конституционную реформу в Беларуси / Reuters

Начало диалога о реформе Конституции республики Беларусь может поспособствовать урегулированию внутриполитического кризиса на территории государства.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает информагентство Интерфакс.

По его словам, в России положительно оценивают разговор Лукашенко с бастующими работниками трудовых коллективов, в ходе которого действующий президент РБ высказался о возможности реформирования Основного закона страны.

"Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе - важнейшее предложение - диалог о реформе конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен", - сказал Лавров.Читайте такжеВ Минобороны Беларуси озвучили план по смене политического курса страны

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что для Кремля будет приемлемым любой вариант переговоров белорусских властей и оппозиции, который предложит Лукашенко.

Тем временем в Беларуси проходят масштабные антиправительственные митинги. Десятки тысяч белорусов собрались на протесты против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков в отношении протестующих.

Напомним, Лукашенко заявлял, что перевыборы в Беларуси возможны только в том случае, если будет принята новая Конституция республики.