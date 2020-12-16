В России ответили на заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе

Ереван потерял связь с частью воинских подразделений Армении, которые находятся в Гадрутском районе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что войска Азербайджана в Гадрутском районе взяли в окружение российских военных, которые находятся в регионе в качестве миротворцев. Впрочем, в России данную информацию опровергли.
"По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблемы со связью из-за местности. Также из-за ряда обстоятельств есть проблемы с коммуникацией. Причем такие проблемы есть и у миротворцев, и здесь у нас определенная кризисная ситуация", - сказал Пашинян в интервью телеканалу Свобода.
Однако в Минобороны РФ утверждают, что данная информация не соответствует действительности.
"Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", - цитирует российское военное ведомство армянское издание Aysor.Читайте такжеПровал Путина на Кавказе: эксперт объяснил, как РФ проиграла Турции Карабах
Известно, что утром, 16 декабря, в Минобороны Армении заявили о том, что Ереван потерял связь с некоторыми частями военных подразделений в Гадрутском районе. После этого глава анклава НКР Араик Арутюнян сделал заявление, согласно которому 60 армянских военных попали в окружение азербайджанских войск.
В Баку официально пока не комментируют данную информацию.
Обострение в Нагорном Карабахе
- Ситуация в регионе, где с 9 ноября действовало перемирие, обострилась 11 декабря. Вооруженные силы анклава НКР обвинили азербайджанские войска в нападении на свой блокпост, в результате чего ранение получили трое армянских военных. Перестрелка могла быть спровоцирована проблемой демаркации границ – после завершения военных действий села Хцаберд и Ин Тахер остались под контролем Армении, тогда как в Азербайджане считают, что договоренности декларируют принадлежность данных территорий Баку.
- В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике 12 декабря заявили, что Азербайджан перешел в наступление в направлении Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.
- 13 декабря Азербайджан объявил о контртеррористической операции в Гадрутском районе. Глава правительства Армении Никол Пашинян признал, что в ходе новых военных действий Ереван потерял территории нескольких сел. По его словам, атака произошла в тот момент, когда российские миротворцы еще не успели разместить свои наблюдательные пункты.