В России ответили на заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе

Пашинян утверждал, что согласно данным Еревана, войска Баку взяли в окружение российских миротворцев в Гадрутском районе / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что войска Азербайджана в Гадрутском районе взяли в окружение российских военных, которые находятся в регионе в качестве миротворцев. Впрочем, в России данную информацию опровергли.

"По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблемы со связью из-за местности. Также из-за ряда обстоятельств есть проблемы с коммуникацией. Причем такие проблемы есть и у миротворцев, и здесь у нас определенная кризисная ситуация", - сказал Пашинян в интервью телеканалу Свобода.

Однако в Минобороны РФ утверждают, что данная информация не соответствует действительности.

"Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", - цитирует российское военное ведомство армянское издание Aysor.Читайте такжеПровал Путина на Кавказе: эксперт объяснил, как РФ проиграла Турции Карабах

Известно, что утром, 16 декабря, в Минобороны Армении заявили о том, что Ереван потерял связь с некоторыми частями военных подразделений в Гадрутском районе. После этого глава анклава НКР Араик Арутюнян сделал заявление, согласно которому 60 армянских военных попали в окружение азербайджанских войск.

В Баку официально пока не комментируют данную информацию.

Обострение в Нагорном Карабахе