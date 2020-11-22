В России озвучили примерную цену на путинскую вакцину от COVID-19

Разработчики препарата Спутник V опубликовали соответствующий твит.
Цены на российскую вакцину от коронавируса Спутник V будет намного ниже, чем цены на инъекции западными вакцинами Pfizer и Moderna.
Об этом сообщили разработчики препарата на своей странице в сервисе микроблогов Twitter в воскресенье, 22 ноября нынешнего года. "Объявленные цены в $19,5 за дозу вакцины Pfizer и $25-37 за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят $39 и $50-74 на человека. Одному человеку требуется две дозы вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna. Цена на Sputnik V будет намного ниже", ‒ говорится в тексте.
Кроме того, представители Российского фонда прямых инвестиций уточнили, что точная цена российской вакцины Спутник V будет объявлена на следующей неделе.
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Вакцина от COVID-19 новости - что было ранее:
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев получит препарат против коронавирусной инфекции уже в первом квартале 2021 года.
- Украина должна получить вакцину несколькими траншами. Первый транш составит примерно 1 миллион 200 тысяч доз. Партия препарата пойдет на вакцинацию работников медицинской сферы.
- Министр уточнил, что также в первую очередь будут вакцинировать людей с сопутствующими заболеваниями и пожилых людей.