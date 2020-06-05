УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В России паникуют из-за маркировки пропагандистских СМИ в Facebook

5 июня 2020, 23:37

В Москве вновь заговорили о необходимости создания собственной социальной сети.

Фейсбук
Facebook запускает новый алгоритм / Фото: Reuters

Соцсеть Facebook с 4 июня учредила новый алгоритм маркировки медиакорпораций, которые, по версии компании, полностью или частично находятся под контролем властей.

Как сообщает РИА Новости в Telegram, присвоила маркировку российскому Sputnik, RT, РИА Новости, иранскому Press TV и китайскому Xinhua News.

Однако Facebook не отметил такие государственные СМИ, как Би-би-си и AFP. В компании подчеркнули, что не намерены маркировать СМИ США, поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".

В России на высшем уровне начали обсуждать новый алгоритм Facebook. Звучат мнения, что что правительствам пора принимать эффективные меры по регулированию работы этой соцсети и положить конец ограничению свободы слова.

Сейчас вы просматриваете новость «В России паникуют из-за маркировки пропагандистских СМИ в Facebook». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:10
Как правильно носить защитные маски и какие выбрать – правила ВОЗ
05 июня, пятница
23:37
В России паникуют из-за маркировки пропагандистских СМИ в Facebook
23:09
В двух областях Украины усилили оборону, опасаясь вторжения РФ
22:59
"Колонизатор истощает територию": в Кабмине придумали, как вернуть Донбасс и Крым Видео
22:26
Укрзализныця прекращает продажу билетов в один из городов после вспышки Covid-19
22:25
Греция зовет: когда украинцы смогут полететь на отдых
22:23
Аваков отказался извиняться за Кагарлык: появилось постановление об его отставке Видео
21:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 5 июня
21:54
Отдам в частные руки: Зеленский собрался кардинально изменить армию
21:44
В Британии стартовало массовое производство вакцины от Covid-19
21:22
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июня: исполнение заветной мечты и вредительство Видео
21:17
В Киеве вновь запустят городскую электричку - названа дата
21:14
После скандалов в полиции Аваков пообещал копам повышение зарплат Видео
21:03
Легкое меню на Троицу 2020: простые рецепты Видео
20:50
Врач назвала истинную причину увеличения количества больных коронавирусом
20:42
Кличко ответил на предложение партии Порошенко по выборам мэра Киева
20:10
"Огромный успех": Трамп сделал сенсационное заявление о вакцине от Covid-19
20:08
Нардепа Тищенко высмеяли на гигантские горы песка на детских площадках Фото
19:49
Сериал ВандаВижн - появились подробности съемок
19:23
Фигурирует в уголовном деле: вокруг нового вице-премьера разгорелся громкий скандал
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять