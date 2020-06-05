В России паникуют из-за маркировки пропагандистских СМИ в Facebook

Facebook запускает новый алгоритм / Фото: Reuters

Соцсеть Facebook с 4 июня учредила новый алгоритм маркировки медиакорпораций, которые, по версии компании, полностью или частично находятся под контролем властей.

Как сообщает РИА Новости в Telegram, присвоила маркировку российскому Sputnik, RT, РИА Новости, иранскому Press TV и китайскому Xinhua News.

Однако Facebook не отметил такие государственные СМИ, как Би-би-си и AFP. В компании подчеркнули, что не намерены маркировать СМИ США, поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".

В России на высшем уровне начали обсуждать новый алгоритм Facebook. Звучат мнения, что что правительствам пора принимать эффективные меры по регулированию работы этой соцсети и положить конец ограничению свободы слова.