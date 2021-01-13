В России перевернулся автобус из "ДНР", есть жертвы: названы возможные причины

В России попал в ДТП автобус из "ДНР", погибли два человека / 61.мвд.рф

В среду рано утром, 13 января, в Ростовской области Российской Федерации произошла авария – перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека, а три – пострадали. Российские правоохранители уже назвали возможные причины аварии.

Смертельное ДТП в России случилось на автодороге М4 Дон, говорится на сайте Главного управления МВД страны по Ростовской области.

По предварительным сведениям, авария произошла из-за того, что водитель автобуса (1973 года рождения) не справился с управлением.

В Министерстве транспорта Ростовской области сообщили, что автобус принадлежит перевозчику из самопровозглашенной "ДНР", а большинство пассажиров – жители псевдореспублики, пишет ТАСС.

Собеседник добавил, что автобус ехал из Москвы в подконтрольный боевикам Донецк.

В Государственной инспекции безопасности дорожного движения поделились, что в транспортном средстве находились 15 человек. В ведомстве также назвали другую причину аварии – сильный боковой ветер.

В России попал в ДТП автобус из "ДНР", погибли два человека / 61.мвд.рф