В России покончил с собой "шишка" из МВД: раскрыта суть предсмертной записки

Алексей Рябцев покончил с собой и оставил предсмертную записку, выяснили журналисты / Скриншот с momenty.org

В пятницу вечером, 30 октября, в России покончил с собой Алексей Рябцев – глава Общественного совета при Управлении МВД по Екатеринбургу и советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании.

Рябцев свел счеты с жизнью около 21:00 по московскому времени (20:00 по Киеву), сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области РФ Валерий Горелых, пишет РИА Новости.

По его словам, суицид Рябцева не имеет никакого отношения к проявлениям криминала.

Рябцев оставил предсмертную записку, в которой пожаловался на проблемы со здоровьем, и попросил никого не винить в своей кончине, сообщает Ъ-Урал со ссылкой на источник.

"С марта Алексей Юрьевич тяжело болел. В записке он написал, что больше не может выносить проблемы со здоровьем...", – поделился собеседник.