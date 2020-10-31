В России покончил с собой "шишка" из МВД: раскрыта суть предсмертной записки

Свел счеты с жизнью советник гендиректора горно-металлургической компании.
В пятницу вечером, 30 октября, в России покончил с собой Алексей Рябцев – глава Общественного совета при Управлении МВД по Екатеринбургу и советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании.
Рябцев свел счеты с жизнью около 21:00 по московскому времени (20:00 по Киеву), сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области РФ Валерий Горелых, пишет РИА Новости.
По его словам, суицид Рябцева не имеет никакого отношения к проявлениям криминала.
Рябцев оставил предсмертную записку, в которой пожаловался на проблемы со здоровьем, и попросил никого не винить в своей кончине, сообщает Ъ-Урал со ссылкой на источник.
"С марта Алексей Юрьевич тяжело болел. В записке он написал, что больше не может выносить проблемы со здоровьем...", – поделился собеседник.
- Справка. Дата рождения Алексея Рябцева – 4 сентября 1964 года. Рябцев стал советником гендиректора УГМК в 2004. Входил в совет директоров Хаятт Ридженси Екатеринбург. Работал с разными банками.
- Получил медаль ордена За заслуги перед Отечеством 1 степени. По данным СМИ, являлся подполковником запаса Федеральной службы безопасности.